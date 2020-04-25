Netflix華語獨家影集《誰是被害者》30日開播，由張孝全、許瑋甯、王識賢等實力派巨星主演，51勞動節將至，《誰是被害者》揭露「職場霸凌」與「職場過勞」議題。王識賢認為賺錢固然重要，但伴隨著是壓力，若身體出現警訊一定要喊停，「不然年輕用青春賺錢，老了用錢來買命，悔不當初。」

王識賢（左）在《誰是被害者》與謝瓊煖演夫妻。（Netflix提供）

王識賢透露年輕時曾一天拍三部戲，「一個劇組拍八小時，甚至拍外景，車開到一半，充滿睡意，於是停在東北角路邊睡。」王識賢有了家庭後，每年都會做身體健康檢查，他認為每次演戲都會讓他去反思自己的人生，「有時候不用急著往前走，該停下來就停下來，反而可以瀏覽一下人生的風景」，現在家庭是他努力的動力，格外珍惜和家人相聚時光。

王識賢回憶起自己在新人時期，資深前輩不願意與他同一組拍攝，再加上他不是科班出身，曾被酸，「聽不懂導演的話，主角那麼好當！」所幸還是有許多前輩提攜並提醒他「得之我心，失之我命」，不要把得失看得那麼重，他更透過邊拍邊學來增鍛鍊演技，「好在很快就上手！」

張孝全在《誰是被害者》發現被害者被霸凌真相。（Netflix提供）

王識賢在《誰是被害者》偵辦過程察覺被害者遭霸凌真相。（Netflix提供）

張孝全與王識賢在《誰是被害者》在偵辦案件過程中，目睹陳家逵深陷在職場被霸凌與過勞真相。張孝全認為，世界上沒有職業不辛苦，自己試著理解待每一個工作後，會多一份體諒與尊重。他透露，有了小孩後，開始經常留意罷凌相關報導，直呼：「這是件可怕的事！」他期望未來能引導教育自己的小孩，當他長大後，如果他身邊有受到不平對待甚而遭受罷凌的同學、 朋友，能夠挺身而出保護他們。

陳家逵在劇中為拼業務獎金，導致身體冒警訊而不自覺，在「過勞」的死胡同陷越越深，他透露，人往往為了要讓自己或家人過更好生活，有很多不得已的選擇，「劇中張聰健除業務能力沒有其他一技之長，最後的遭遇讓人同情。」他認為人生其實還是有其他選擇的。Netflix華語獨家影集《誰是被害者》即將於4月30日全球獨家首播。

陳家逵在《誰是被害者》陷入職場過勞與霸凌死胡同中。（Netflix提供）

(中時 )