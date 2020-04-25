林子閎和孫可芳在華視、公視台語台《若是一個人》中首度合作，孫可芳透露第一場就要拍吻戲，在婚紗店外路邊拍攝還遇到劇場朋友，她直呼「好尷尬」。孫可芳和林子閎在戲裡沒多久就分手，後續仍然有許多甜蜜回憶戲及意外情節發展，讓林子閎被劇組封為「最具有存在感的前男友」。

林子閎劇中飾演設計總監「楊大和」，屬於溫柔熟男類型，首集劇情中以「我好累」、「我只是想要過一個人的生活」理由分手，卻又邀孫可芳飾演的前女友「方佳瑩」來生日派對，讓女方誤認為有機會再續前緣，不少觀眾直呼他很「渣」，導演杜政哲為角色辯護「他才不渣」，請大家用心看完這部戲，孫可芳也表示兩人是不同的感情觀點，一個心理很累，一個處於熱戀，「楊大和的問題在於不懂得和自己相處」。

至於是否會和前任再聯繫，孫可芳表示，如果是學生時期純純的愛，或是初戀好聚好散的前情人會考慮，若牽扯比較多人事物則不會聯絡；林子閎則透露和前任沒有聯絡，他說：「如果前任有邀請，我不會出席，但還是會包個紅包祝福。」宋柏緯則結婚是人生大事，「如果前任有邀請，我會以好友祝福的心態出席」。26日晚間將播出第二集。

孫可芳與林子閎劇中飾演前男女朋友。（華視提供）

(中時 )