台南楠西梅嶺賞螢活動今年配合中央防疫措施，於主要賞螢區「伍龍步道」採限額實名制，實施以來現場遊客反應良好。為服務向隅民眾，台南市觀光旅遊局邀請在地的旅遊作家阿春爸多次上梅嶺伍龍步道錄影取景，以縮時攝影的方式拍攝螢火蟲於山野間閃爍美景，讓大家不出門線上也能幸福賞螢趣。

為了防疫，梅嶺賞螢季自4月18日至5月3日止為期3周之6天周休假日，針對伍龍步道採實名制總量登記報名及分時、分流上山的管制措施，截至今日，4月26日及5月3日尚有名額，可供民眾線上預約登記。

市長黃偉哲也呼籲遊客，賞螢不急於一時，可明年再來賞螢。為此，觀旅局更規畫線上賞螢方式，讓不能上山親臨現場的民眾也能欣賞一閃一閃的幸福螢光，於防疫期間療癒身心一番。

觀旅局局長郭貞慧表示，小小的螢火蟲飛舞與閃爍不定，無法採現場直播的方式讓大家欣賞，因為只會看到黑壓壓一片，所以觀旅局特別邀請台南在地的旅遊作家阿春爸，多次上梅嶺伍龍步道錄影取景，整理出1分鐘的縮時影片讓大家不出門線上也能幸福賞螢趣。

黃偉哲看完影片後表示，滿山螢火蟲飛舞，除了驚豔之外，更感謝在地協會及業者對生態保育的用心，也期許大家一起維持這番好風景。

愛好攝影的阿春爸表示，今年特地走訪多處賞螢地，覺得梅嶺整體環境很適合一日小旅行，不僅周邊有許多知名景點，梅嶺風景區有數條知名的登山步道，更有梅子雞、薑黃雞等料理及花海，晚上也可以眺望夜景，雖然坡道有點陡，但沿路的火金姑及夜色美景非常值得。

觀旅局表示，影片已於台南旅遊臉書粉絲團上線，歡迎大家線上瀏覽並一起將幸福滿螢的畫面轉分享給親朋好友們，一起與大自然的美麗生態繼續為台灣的防疫努力。

(中時 )