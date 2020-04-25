桃園市環境教育繪本創作比賽25日舉行頒獎典禮，因應疫情全面改成線上直播，並將親子創作組冠軍的作品《寄居蟹小又》改編成劇本，由劇團真人演出。（蔡依珍攝）

桃園市環境教育繪本創作比賽25日舉行頒獎典禮，因應疫情全面改成線上直播，環保局長呂理德也實地走訪展式櫃欣賞手稿。（蔡依珍攝）

桃園市環境教育繪本創作比賽25日舉行頒獎典禮，因應疫情全面改成線上直播，環保局長呂理德也實地走訪展式櫃欣賞手稿。（蔡依珍攝）

桃園市環境教育繪本創作比賽25日舉行頒獎典禮，因應疫情全面改成線上直播。（蔡依珍攝）

桃園市環境教育繪本創作比賽25日舉行頒獎典禮，爭奪59萬的總獎金，因應疫情全面改成線上直播。（蔡依珍攝）

桃園市第5屆環境教育繪本創作比賽，吸引逾200件作品參選，其中37件作品脫穎而出，25日舉行頒獎典禮，共頒出59萬元獎金，因應疫情全面改成線上直播，並將親子創作組冠軍的作品《寄居蟹小又》改編成劇本，由劇團真人演出，民眾只要上「護守桃花源」臉書粉絲頁觀看分享並留下祝福，就有機會獲得全套得獎繪本或嘟嘟名片摺疊杯等好禮。

環保局長呂理德表示，「環境教育繪本創作比賽」每年吸引許多民眾參與，不僅有桃園在地居民，更有其他縣市民眾投稿參加，5年多來闖出名號，不但讓桃園在全國環境教育獲得績優獎項，環保署更呼籲各縣市仿效學習，強調透過圖像化和故事化，能讓生硬的環境教育更貼近民眾，更能改編成戲劇增加學習成效。

呂理德說，像是親子創作組第一名《寄居蟹小又》故事活潑可愛，畫風童趣、搭配立體書頁表現力強，以寄居蟹的角度看海灘受汙染的情形，並說出寄居蟹面臨的困境，環保局也將故事改編成劇本，25日邀請劇團演出，因應防疫全面線上直播，謹守室內不超過100人規定，不開放現場觀禮，受獎者也一律量額溫、酒精消毒和戴口罩，防疫工作滴水不露，透過臉書粉絲專頁直播，也能留下紀錄讓更多人回看。

《寄居蟹小又》作者謝函芸和柯藍婷母女獲頒10萬獎金笑開懷，媽媽說，前年首度參賽名落孫山，去年6月看到寄居蟹背垃圾的新聞，決議參賽，收集報導像是海灘善心人士回放羅貝類救寄居蟹等內容，讓繪本更多元，也在畫室老師指導下，以菜瓜布等素材拍打出沙灘的層次，費時3個月完成繪本，很開心脫穎而出拿下首獎。

東安國中美術班9年級學生則包辦2、3名，校長黃寒楨表示，9年級的學生們利用課後時間，結合在地議題蒐集資料如老街溪等，繪出家鄉的環保故事，不只是單純畫畫，更從中學習，樂見學生初試啼聲就摘獎。

青年組第一名《虎牙》畫風優美，講述保育類動物石虎所面臨的生存困境，內容淺顯易懂，卻發人深省，值得大家反思。社會組第一名《不塑小豬PK塑料怪》，改編自大眾熟悉的《三隻小豬》小豬們搖身一變成為不塑小豬，對抗愛吃塑膠製品的野狼塑料怪，當小豬們不再使用一次性的塑膠商品，養成攜帶水壺、環保餐具、環保袋等好習慣後，塑料怪沒有塑膠可吃就消失不見了，還給大家一個美好乾淨的環境。

現場也以玻璃展式櫃展出手稿，讓民眾欣賞，環保局指出，獲獎的作品預計於7至8月展出歷屆優秀獲獎作品的展覽外，也將配送至全市各級學校及圖書館，並製作成有聲電子書，讓民眾在家也能閱讀，透過原創又獨特的環境教育繪本推廣，使讀者從貼近在地生活的故事中認識桃園環境、瞭解環境教育相關議題，深化環保意識。詳情請至「桃園市環境教育全球資訊網」(http://tydep-eew.com.tw/)

環保局也預告，今年仍持續辦理第6屆環境教育繪本創作徵件，徵件日期自9月1日起至10月31日止，期待透過圖文並茂的作品，喚起大家愛地球的心，歡迎繼續支持響應。

(中時 )