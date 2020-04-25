受到國際油價反彈，以及美國總統川普簽署近5千億美元經濟紓困方案帶動，美股主要指數上周五（24日）收高逾1％。本周美股將進入超級財報周，包括蘋果、微軟、亞馬遜與臉書等科技巨擘都將發布財報，加上聯準會（Fed）也將召開例會，勢必讓美股再陷動盪。

道瓊工業指數24日收高260.1點、漲幅約1.1％至23,775.27點。標準普爾500指數終場也勁揚1.4％，以2,836.74點報收。那斯達克指數更強升1.7％至8,634.52點。其中科技股表現最加，蘋果收盤漲幅超過2％。

但回顧過去一周，三大指數周線仍舊收黑。道瓊跌1.9％、標普500與那指跌幅也各為逾1％與0.2％。這也是美股過去三周來首次周線翻黑。

至於上周五激勵美股攀漲的油價方面，美國原油期貨價格終場上漲2.7％到每桶16.94美元、布蘭特油價也小漲0.5％至21.44美元。

展望本周美股將再度面臨新的變數，標普500企業中約有140家將公布業績。至於Fed召開例會的討論重點，預料也是投資人關注的焦點。

(工商 )