WeTV校園甜寵劇《致我們甜甜的小美滿》，由龔俊、劉人語主演組「舟周CP」，網友眼尖發現劉人語撞臉韓瑜，倆人皆有水汪大眼，清新脫俗。該劇意外跟上近期「分手」時事，龔俊在微博自爆與劉人語因劇情走向將分手了，請觀眾別擔心，直說：「我會追回來的！」劉人語則留下評論賭氣罵他是「大豬蹄子」，讓龔俊趕緊求和回應，「給我一個超前點播的時間，咱就和好吧！」

龔俊在《致我們甜甜的小美滿》飾演高冷的法醫男神趙泛舟，受封「直球系男友」，他不只在劇裡狂撩劉人語，戲外在微博上更Tag劉人語，放上倆人即將接吻的劇照，要她「深呼吸，閉好你的眼睛」，惹得劉人語害羞地在微博回應：「怎麼辦，我現在一看到你，就覺得有些呼吸不上來。」為戲宣傳相當賣力。

龔俊在《小美滿》雖對劉人語猛丟直球，但劇中倆人約會卻被劉人語爸爸撞見，尷尬的自我介紹是劉人語男朋友，女方爸爸趁著邀約他到家中作客時，告誡「守規矩、懂分寸」的重要，讓龔俊宛若聖僧上線，連餵劉人語吃飯都小心翼翼地，但網友猛虧，倆人接連上演「汽車吻」、「刷牙吻」，甚至都十指緊扣同床共枕了，有沒把爸爸的話聽進去？但倆人越甜，網友則越是買單，該劇已登騰訊視頻海外版WeTV單日點閱第一名。《致我們甜甜的小美滿》每週五六晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

(中時 )