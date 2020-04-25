蕭敬騰（老蕭）24日在湖南衛視《歌手·當打之年》直播總決賽拿下第3名，1、2名則分別是華晨宇、袁婭維；總決賽不同於前幾集為了應因新冠肺炎疫情，所有歌手分別在各地以「雲錄製」方式完成，這次台灣歌手採用「雲錄製」，但大陸歌手卻在節目現場錄影，且live直播邀請觀眾評分，歌手表演的臨場感難免影響現場觀眾投票，是否公平引發網友爭論。

老蕭昨晚在台北「雲錄製」參賽，是最後一輪7進4的決賽中，唯一不在現場的選手，投票的觀眾都在長沙現場，能直接看到其他3組演出，唯獨老蕭的表演是透過影像，觀眾根本感受不到老蕭現場的表演魅力，也因此老蕭比賽過程格外辛苦，最後仍拿下第3名，非常不容易。

老蕭昨第二輪獻唱，以英國金榜蟬聯冠軍數週的單曲〈DanceMonkey〉所改編的中文版〈猴籠〉，老蕭更在舞台上秀出許久未展現的舞技，希望送給總決賽及所有歌手們HappyEnding！在準備總決賽的第二輪時，老蕭將歌曲重新填詞成中文歌：「〈猴籠〉裡是被籠子關住的猴子，也是歌手最重要的發聲工具（同音：喉嚨）；在舞台上的表演者，有時候就像馬戲團裡的猴子，無論如何都得撇除心中的喜怒哀樂，要帶個大家最完美的演出，帶給每個人歡樂。」

為了演出這首歌，老蕭獻出許久未展現的舞技，號召近30位舞者加入，演出前老蕭精心親自設計走位與整體畫面，甚至一路調整、修正，彩排到清晨，相當辛苦；儘管未獲「歌王」寶座，但老蕭表示：「只要在乎有沒有努力過就夠了，我們每個人都是贏家。」決賽時蕭爸、蕭媽全程陪同，宣布結果後，老蕭下台抱著媽媽說：「對不起沒有幫你拿第一名。」媽媽感動回：「沒有關係！媽媽覺得你是冠軍。」

林俊傑（JJ）昨晚首輪助唱老蕭力挺，今隨即為支援世界衛生組織抗疫募款，忙著在社群網站宣傳音樂節活動，為了響應公益，JJ將他的「聖所2.0演唱會」截取50分鐘精華演出，於昨天的虛擬音樂節上直播；JJ的經紀人昨表示：「因為聖所2.0還有好多城市沒來得及去，藉由這次短版，希望透過音樂陪伴大家。」JJ也說：「一起看演唱會，一起幫助這個世界的美好日子。」

老蕭24日《歌手》決賽表現令人驚豔。（華納提供）

老蕭24日《歌手》決賽表現令人驚豔。（華納提供）

(中時 )