近日CNN和日媒陸續爆出北韓領導人金正恩病危，更疑似因手術失誤變植物人，引起大眾好奇和熱議。知名八字專家毛衣老師特地算了金正恩八字，看出今年他除了感情出問題，「身體也會亮紅燈」；但最後仍盼有奇蹟發生，金正恩逢凶化吉。

毛衣老師說金正恩八字是辛金丑月，今年庚子年走劫財，劫財不僅代表字面上看到的破財，感情也會出問題，重點是「身體也會亮紅燈」；老師更推算，「他（金正恩）身體的狀況應該從去年2019己亥年開始，去年他犯太歲就有「斷財跟喪命」的卦象，看起來情況十分不吉利。

毛衣老師看過金正恩八字後，盼有奇蹟發生，他能逢凶化吉。(圖/ 毛衣老師提供)

接著毛衣老師表示，先前有說過2020年春天要注意流感和肺炎外，因為季節的關係偏乾燥，筋脈病變居多，所以相關疾病比較可能發生；而春分到芒種後10日，主運為太征屬火，而金正恩命格屬金，金遇火火主心臟，難怪他會發病，又是在不好的月份開刀，所以儘管是小手術也很容易失敗。

(中時電子報)