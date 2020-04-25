台灣知名連鎖賣場「全聯福利中心」日前公布，為了讓結帳更加快速，將在10／1起停止會員用「報電話號碼」方式累積點數。不過卻引來反彈聲浪，網友納悶，既然要加速結帳作業，為何全聯不改採「自助結帳」？引發熱議，內行指出1關鍵因素，表示全聯絕不適合。

全聯一向在國人心中有結帳很慢的印象，一位網友在PTT上發文表示，「全聯，結帳的霸主、慢的霸主」應該是顧客年齡偏高，所以結帳速度比一般超市還慢。既然如此，「全聯為什麼不擺自助結帳機？」雖然初期需要學，但半年後應該就能上軌道，加速作業。

貼文一岀，對於全聯增加自助結帳功能的建議，大家卻並不買單，認為婆媽們學不會，也不想學，要店員教學反而花更久。網友表示，「老人家：不懂，不想學」、「婆媽不會用，更慢」、「擺了還是每個都叫店員教啊」、「一台購物車塞滿滿，客人要自己掃條碼嗎？」

不過也有人認為可以試試看，畢竟國外超市，甚至家樂福都已經有自助結帳的飯例了，咖啡都能自助，結帳為甚麼不能？另外，還有網友虧說，「這樣以後廣播就要變『請支援自助結帳機』，很不方便。」

(中時電子報)