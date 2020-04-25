全台有25家天然氣瓦斯公司分區獨占，過去曾發生較偏遠新建案，遭拒絕或拖延供氣事件。立法院後天將審查《天然氣業事業法》修法草案，對此明定瓦斯公司無正當理由拒絕供氣請求者，將處以60萬到300萬罰則，不從得連續罰，直到改善為止。

經濟部能源局說，過去《天然氣事業法》就有規定瓦斯公司不得拒絕供氣，但業者違反並沒有處罰機制。這次修法增訂罰則是由立委主動提案，是一個補救措施，該局樂觀其成。

立法院經濟委員會周一審查《天然氣事業法58條之1》，草案指稱目前全國共25家公用天然氣事業，其營業區並無重疊，屬於分區獨佔狀態，一旦發生拒絕供氣，勢必嚴重影響民眾生活。因此訂定無正當理由拒絕供氣者，科以60萬到300萬罰鍰，至改善為止。

修法提案人立委張廖萬堅說明，去年曾接獲多件不動產業者陳情，主要是新建案向地方瓦斯公司申請天然氣瓦斯管線，卻遭到拒絕或拖延。經查國內欣字輩瓦斯公司多由退輔會經營，近年像是欣中、欣彰等公司開始對外引進民股。

他說民股追求最大利潤，比較不願對偏遠地區，或需拉較長管線地方配合。可是一個建案不過2到3年，只要不是安全考量，一拖1年多對其影響太大。

「公用事業具獨佔性，監督機制要更完備才對。」張廖萬堅表示，也是後來才發現天然氣法竟對無正當理由不願供氣者沒有處罰機制，因此才提案。

由於經濟部支持此修法，下周一經濟委員會預料會順利一讀過關，該部指出，等走完三讀程序會盡快公告實施。

(中時 )