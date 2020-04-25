歐洲的新冠肺炎疫情蔓延速度似已趨緩，曾為疫情震央的義大利據報將逐步鬆綁封城令；比利時24日也公布解封的初步時間表。義大利目前有近19.3萬名病例、近2.6萬人病死，比利時則有4.4萬名確診、6679人病死；雖然數字仍高，疫情增幅均出限放緩趨勢。

義大媒體24日報導，該國將於未來1個月內，逐步放寬目前全歐最嚴格的封城令。如果疫情未再度升高，農業及工業等工廠最快27日就可重啟；建築及製衣業則可於下月4日復工；酒吧、餐廳和美容院料可在5月下旬復工。不過，義大利官方尚未證實上述消息。

比利時首相維爾梅斯24日舉行會議後，宣布將陸續解除防疫措施，所有商店可於下月11日重啟；學校則預定於18日復課，不過每個班級同時只能有10名學童，餐飲店最快則需於6月8日後方可重啟。另外，捷克24日亦已解除國內移動限制；德國亦計畫於下月4日開始復課。

(中時 )