高雄市長韓國瑜（左二）今晚到小港分局慰勞辛苦的警察同仁，並宣布「平安演習」即起展開為期3個月。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（25）日宣布，率先全國重新展開「春安演習」，晚間他到小港分局慰勞警察同仁時，重新定調改為「平安演習」，即起展開3個月。針對花媽愛將、前高市府官員陳瓊華解讀韓「把市民當成飢寒起盜心」，韓聽聞直斥「歪七扭八」。

韓國瑜表示，新冠肺炎造成經濟疲軟，馬上來的壓力就是治安，因此訂定春前期間的「春安演習」規模，加強治安維護，但春安是過去中央指定的名稱，為了怕混肴，改變名稱為「平安演習」，並為期3個月，「自己的高雄，自己來保護」，希望人民安居樂業。

至於「平安演習」恐造成警力負荷，韓也允諾會找財源，包括提供誤餐費、檢舉獎金，而全國22個縣市第一個實施平安演習就是高雄，要證明高雄是平安、祥和城市，歡迎所有好朋友，小規模來高雄旅遊觀光、吃美食，到山邊海角走走，相信高雄人民是善良，治安非常好。

不過，陳瓊華在臉書狠酸「生目睭沒看過一個城市的市長說自己的市民快要『飢寒起盜心 』了」，韓國瑜聽聞不悅說，自己沒有這個意思，身為首長很多事情要預判，現在看到經濟衰退，必然有治安問題，因此治安上面要超前部署。

韓國瑜提到，有心人士思想歪七扭八，「不在我的考量之內」，這是我們肩膀上的責任，不會因為某些人惡意或有心的形容，而改變作法。

綠媒在場提問質疑韓早上的語意是，因為疫情導致經濟不好，而部分人士可能犯罪，韓直說「我一點沒有這個意思，顯然你扭曲我的意思」，因為疫情經濟疲弱，擔心治安負擔加重，這是邏輯性的連貫，自己沒有指其他部分。

至於高市民進黨議員康裕成也在臉書轟「不用心紓困，卻防著高雄人當小偷當強盜」，韓國瑜聽聞則是哈哈大笑3聲，接著快步離去。但新聞局長鄭照新則直接回嗆，「我要提出嚴正的抗議」，高雄人是善良、熱情，也希望受到警察保護，對於這樣汙名化說法，應該出面跟市民道歉。

(中時 )