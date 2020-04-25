3月2日才正式實施超速違規取締的台61西濱快彰化北上路段區間測速系統，驚傳系統電腦對時韌體異常出包，導致時速換算錯誤，有重機車友明明沒超速卻收到3000元罰單。彰化縣警局今天緊急宣布將撤銷1379件罰單。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

臉書粉專「重車日誌-教士」25日一早貼出車友提供的逕行舉發交通違規通知單，質疑彰化縣警局在西濱快彰化北上路段建置的區間測速系統，精確性有問題。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

真是大烏龍！彰化縣警局在台61西濱彰化北上路段建置區間測速系統，上路才不到2個月，竟遭重機騎士踢爆系統出包，他的平均時速維持在速限內還收到罰單，交通隊員警緊急檢察系統韌體驚覺異常，決定依法撤銷4日至今舉發的1379件罰單。

台61線西濱快速公路去年底全線通車，彰化警方在彰化段北上至鹿港彰濱匝道到伸港洋仔厝段，即177公里至168公里、全長約9公里路段，建置區間測速系統，並自3月2日起正式實施違規超速取締。

臉書粉專「重車日誌-教士」25日一早貼文踢爆，反映有重機車友在12日7時16分47秒至7時21分52秒之間，行經台61西濱公路彰化北上路段，遭警方以區間測速設備舉發違規超速，16日收到郵局寄來的警方逕行舉發交通違規通知單，需限時繳納3000元罰鍰。

該重機車友一臉狐疑，根據自己的行車記錄器顯示，他當時在該路段行駛約355秒、不到7分鐘走9公里，換算平均時速約90公里；而罰單上則指他行駛時間是305秒，換算平均時速105公里。因西濱該路段速限80公里，並有10公里緩衝值，因此他自己的紀錄是剛好免罰、但警方測去系統卻認定他超速15公里，因此該車有質疑是否系統測量精確性出問題。

彰化警方今日發現該貼文後，立即指示交通隊派員檢視，下午2時連繫廠商前往檢查，果然發現系統攝影機對時韌體異常，造成該筆資料時間錯誤，致使員警錯誤舉發。

交通隊指出，未免區間測速系統精確問題影響執法公信力，決定回溯4月4日以後至今，完成違規舉發並通知的1379件舉發、每張3000元的罰單，將依法撤銷，維護駕駛人權益。

(中時 )