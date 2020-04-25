香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今表示，目前全世界疫情仍在爆發，而且香港持續有輸入個案，對於香港防疫措施是否要等完全沒有個案才取消，政府會參考不同專家的意見，於下周再作討論，並認為可以參考世衛建議。

對有團體申請在5月1日勞動節舉行遊行，稱會安排遊行人士四人一排，以及前後保持1.5米距離。張竹君表示，若以公共衛生角度來看，應避免任何大型社區活動。

港府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌今早於電台訪問中表示，明白目前難以做到28日「零確診」，若果下月7日前再沒有異常的社區爆發，或者只有零星可以追蹤到源頭的本地個案，最快可考慮在下月7日逐步放寬社交距離限制。張竹君說，由於新型冠狀病毒疫情前所未見，對於疫情是否受控制，目前並沒有一定標準，但參考伊波拉標準，是計算最後一位有傳染性的病人離開社區28日後，都沒有新的個案為準。

她強調，由於目前全世界的疫情仍在爆發，香港持續有輸入個案，單昨（24日）已有800多人於機場返港，現於機場及富豪酒店進行樣本測試及等候結果，對於本地防疫措施是否要等完全沒有個案才取消，政府會參考不同專家的意見，並將於下星期稍後時間開會討論。

(中時 )