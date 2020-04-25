英國1名二戰退役老兵，日前撐著助行器，環繞自家花園行走100圈，以為國民保健署（NHS）募款，截止24日止，共募得2860萬英鎊（約台幣10.6億元），打破金氏世界紀錄。老兵日前還翻唱經典名曲，為疫情下疲於奔命的醫護人員加油打氣，告訴他們「你不是孤單一人」，歌曲也隨即登上全國排行榜榜首。

高齡99歲的穆爾（Tom Moore）本次步行募款的金額，超過原先的金氏紀錄保持者、加拿大運動員福斯（Terry Fox）。福斯於1980年長跑橫跨加拿大，最終募得1470萬加幣（約台幣3.1億元）。

同時，老兵穆爾還與加拿大歌麥可波爾（Michael Ball）一起翻唱經典歌曲《You'll Never Walk Alone》，麥可波爾也在社群媒體上呼籲粉絲支持穆爾，最終讓歌曲登上排行榜第1名。

老兵穆爾還與加拿大歌麥可波爾（Michael Ball）一起翻唱經典歌曲《You'll Never Walk Alone》，麥可波爾也在社群媒體上呼籲粉絲支持穆爾，最終讓歌曲登上排行榜第1名。

同1天內迎來2個好消息的穆爾激動表示：「我的孫兒們都不相信我能成為排行榜冠軍。慈善步行募到的善款也遠超過預期，感謝所有善心人士，這項金氏紀錄是我們所有人的努力成果。」

(中時 )