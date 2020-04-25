台灣的公廁都幾乎都備有烘手機，洗完手後烘一下馬上就乾了、很方便。但新研究指出，為了公共環境和個人衛生，最好不要使用烘手機。

●烘手機會把病菌噴到衣服或周遭環境中

正確地將手弄乾，不只可以減少手部微生物孳生，還可以預防周遭環境和衣服被污染。英國里茲大學研究員莫拉（Ines Moura）認為，正確洗手搭配合適的乾手方式，才能真正預防病毒上身。

該研究找來4位受試者分成兩組，在他們手部塗上對人體無害的病毒、穿上圍裙然後洗手。一組用擦手紙，一組用烘手機烘乾。弄乾後要求受試者雙手交叉抱胸，手放下後自由活動。研究員去他們接觸過的地方採樣，例如樓梯扶手、門、椅子、電梯按鈕、手機等等。

結果發現，用烘乾機烘乾的手接觸過的地方，污染程度是用擦手紙的10倍；而圍裙的污染程度，烘乾機組是衛生紙組的5倍。研究人員指出，除了烘乾過程中，烘乾機中的細菌可能被吹到手上或衣服上，手觸摸到衣服時就沾染病毒。這項研究將發表在歐洲臨床微生物學與傳染病研討會中。

美國皇后區長島猶太醫院森林小丘分院（Long Island Jewish Hospital Forest Hills）感染科主任史密斯（Dr. Miriam Smith）指出，烘乾機的氣流會增加細菌、微生物透過空氣傳播的機會，為了公共衛生，應該用擦手紙擦乾而非烘乾機。

「有這樣的結果一點也不意外，」美國佛羅里達大學分子遺傳和微生物學榮譽教授康迪特（Richard Condit）憂心忡忡地說，有些烘手機是向下伸入機器內，看到機器底部都是水，相當危險。他也說，在業者找出替代方案前，他只會選擇用紙巾擦手。

●烘手機沒有定期更換濾網可能更髒

洗手後，手上仍可能殘留細菌、病毒，衛福部立南投醫院感染控制科主任廖嘉宏指出，用烘手機會使手上的水變成飛沫微粒、幫助病毒傳播，「所以醫療院所幾乎都是擦手紙而非烘手機，」加上公廁的烘手機不知道是否定期更換濾網，如果沒有更換，吹出來的風更髒。

廖嘉宏也直言，他首選會用擦手紙，即使有烘手機也不會使用，「可能有些人覺得用擦手紙不環保，但為了衛生，只能選擇最保險的方式。」廖嘉宏洗手後，會在洗手槽內小心抖乾、讓水滴一下，沒滴水再離開，風乾比較快。

（在公廁，用擦手紙、衛生紙或自備手帕擦乾手是最好的選擇。圖片來源：pixabay）

甚至有專家認為擦在衣服上還比烘手機衛生，美國康乃迪克大學微生物學者史特洛（Peter Setlow）就說，早已不用公共廁所裡的烘手機了，「把手擦乾，還是用擦手紙比較衛生，甚至擦在自己褲子上，也好過烘手機。」

但廖嘉宏也提醒，正確的擦手紙應該是掛在牆壁上、往下拉的抽取方式，但很多餐廳是放一疊紙巾在盒子裡讓客人洗手後使用，一個人用完，下面整疊都被浸溼，一樣成為病菌的溫床，建議不要使用。

※如果要烘手，先做這個動作

但在公共場所，如果只有烘乾機卻沒有衛生紙，該怎麼辦呢？防毒教母、林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說，除了手一定要徹底洗淨，啟動烘手機時，雙手不要馬上伸過去，等它熱風吹一下，吹走前人可能留下的細菌，手再伸過去烘，並且一定要烘到雙手徹底乾燥，而不要只是雙手吹到風、暖暖的就好，「最好的擦手方式還是自帶衛生紙或手帕，既乾淨又環保。」

譚敦慈也提醒，有些風力較強的「噴射式出風乾手機」可將手上的液體噴到最多1.5公尺遠，同時把細菌散播至空氣中，而這些噴出的細菌大多集中在距離地面約60～90公分之間，差不多就是兒童高度，因此，最好不要讓兒童站在烘手機的出風口下，以免受到病菌侵襲。

●家裡使用的擦手毛巾也要定期更換

在家中，洗完手大多數的人都會用掛在浴室的毛巾擦手，但浴室潮濕，濕毛巾很容易滋生細菌，美國哥倫比亞大學附設醫院感控專家易德說，等到毛巾出現異味，表示通常已經比馬桶更髒了。

（家中使用的擦手毛巾也要定期清洗，以免滋生病菌。圖片來源：pixabay）

建議擦完手的毛巾拿到陽台風乾，或兩天換一次擦手毛巾，譚敦慈則是每天更換，洗衣服之前先用濃度1：1000的漂白水浸泡一下，再和衣物一起清洗、晾乾。

延伸閱讀：

(中時電子報)