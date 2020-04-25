美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，北韓最高領導人金正恩接受心血管手術後「病危」。日媒24日再報導，金正恩已成植物人。金正恩是否病危，國際傳聞滿天飛。本報對此舉辦網路投票「各方傳言不斷，但請問，你相信金正恩病危嗎？」截稿為止，54.91%的網友回答「相信，無風不起浪，應確有其事」。

《中時電子報》25日針對此進行網路投票，「各方傳言不斷，但請問，你相信金正恩病危嗎？」截稿為止，已有1千多名網友投票，54.91%(621票)的網友回答「相信，無風不起浪，應確有其事」；39.88%(451票)則回答「不相信，無確切證據」；另5.22%(59票)的網友則表示不知道/無意見。

CNN日前報導，北韓最高領導人金正恩接受心血管手術後「病危」。儘管北韓官方通訊社「朝中社」23日以「金正恩同志向敘利亞總統發去回電」為題，間接否認其病危消息，但傳聞仍不斷。日媒24日再報導，金正恩已成植物人、路透社也報導，大陸正派出一支包括醫療專家的團隊赴北韓，但未知是否與北韓領袖金正恩的健康情況有關。總之，有關金正恩是否病危，至今雖無確切訊息，國際傳聞卻滿天飛。

(中時電子報)