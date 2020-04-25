林安可從陳禹勳的手中敲出右外野安打，送回了二壘上的隊友陳傑憲，靠著林安可的這支再見安打，統一獅今晚8比7逆轉擊敗樂天桃猿，中止對戰3連敗，同時也斬斷了桃猿開季7連勝紀錄。

林安可整場比賽4打數2安打，2分打點，再點打點價值連城。林安可賽後受訪時的第一句話就「爽」！林安可表示，「開季手感不是很好，但慢慢調整上來，才能有這次再見安打。雖然受到疫情影響，球迷們無法到現場看我比賽，不過，我相信，你們是支持我的。」

唐肇廷9局下一上來就敲出追平比數的陽春全壘打，幫助統一獅挽回敗仗命運。唐肇廷說，這場勝利是全隊不放棄、一起努力而來的，開季狀況不是很好，每次打擊都專注揮擊，告訴自己不要氣餒，感謝所有醫護人員，沒有你們，我們就不能在這裡安心打球。

開季7連勝的桃猿，首局就靠著朱育賢的兩分炮連得4分，取得領先優勢，2局上再添1分，擴大領先差距。統一在2局下吹起反攻號角攻下2分，4局上林泓育2分打點，桃猿7比2，統一休息區士氣低迷。

6局下蘇智傑陽春炮點燃了統一的鬥志，7局下，統一靠著3支安打與1次保送攻下3分，將落後分數追至6比7，9局下桃猿換上終結者陳禹勳，可惜卻是提這汽油桶上陣，沒有解決任何一名打者，就在林安可的再見安打下吞下敗仗。

靠著手中強棒揚威國外的朱育賢，不愧「統一獅殺手」，開季首場賽事面對統一就敲出3響炮，隔天又猛敲2支全壘打，單周5轟到手差點就凱寫了中職紀錄，緊接著沉寂了4場比賽，昨日再次迎戰統一，沒想到朱育賢的棒子又突然火燙了起來，2支全壘打，今晚首局轟出2分炮，光是從統一的手中就敲出8支全壘打，如果不是林安可的再見安打，朱育賢恐怕又是單場最佳球員了。

(中時 )