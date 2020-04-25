巴西的新冠肺炎疫情加劇，當地死亡病例增加速度比西班牙還快，成為南美洲疫情的中心。而整個拉丁美洲有可能成為全球疫情的新「震央」。美國總統川普表示，他將把呼吸器出售給厄瓜多、薩爾瓦多和宏都拉斯等國。

《衛報》25日報導，巴西最大城市里約熱內盧和至少其他四個主要城市的醫務人員警告說，他們的醫療體系已經不堪負荷，無法收治更多的患者，正處於崩潰的邊緣。

巴西是新冠肺炎篩檢數量最少的國家之一，每10萬人僅63例，落後智利、秘魯等國。巴西衛生專家估計，由於缺乏足夠的篩檢，巴西2.1億人口中的實際感染人數遠高於目前所通報的人數。迄今，巴西衛生部已經確認了近53000例新冠病例和3600多例死亡。

到現在，巴西總統波索納洛仍認為新冠疫情在該國的傳播規模相對較小，不需要採取廣泛的社交隔離措施來控制疫情。上周，巴西衛生部長因意見而「被辭職」。巴西司法部長莫羅24日請辭，理由是他不滿總統解除聯邦警察局長的職務。

在亞馬遜河沿岸最大的城市瑪瑙斯，當地醫院和墓園爆滿，政府開挖更多的墓穴，以埋葬新冠肺炎病歿者。報導稱每天有至少100具遺體被埋葬，是疫情開始前的三倍。

除了巴西，許多中南美洲國家前景更加凶險。

宏都拉斯迄今已近600例確診病例，約50人死亡。路透報導，該國有40％的人口極端貧困，疫情爆發使更多人無家可歸。自3月25日以來，政府已向大約320萬人提供了基本食品和衛生消毒用品。

厄瓜多23日公布最新的篩檢結果，官方報告的確診數字增加逾一倍。該國內政部長表示，這並不是疫情的「反彈」，而是篩檢能力的提高。《紐約時報》分析厄瓜多的新冠肺炎病歿人數，顯示是官方數字約15倍，厄國可能成為拉美疫情的隱藏震央。

(中時 )