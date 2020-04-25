本周事業運前三名:

1.猴

工作:本周運勢強大，氣勢不凡為第一名。不希望被全球疫情打敗，堅持創新思維，改變目前營運模式，希望快點跟上腳步。

1.雞

工作:本周運勢再上一層樓，同為第一名。前景看好，該來的總是會來，升官發財的同時，也是加大責任的開始。

2.羊

工作:本周運勢強勁，拼命衝刺，為第二名。喜歡工作中的自己，喜歡努力不懈的自己，喜歡有錢進帳的快樂。

2.牛

工作:本周運勢儘管受到考驗，同為第二名。事業工作者前進有力，後勢看漲。與客戶約定要準備周全，才有勝出的機會。

2.狗

工作:本周運勢繼續上揚，同為第二名，值得驕傲。工作場所有人放假，有人加班，辛苦一點無所謂，感覺錢越來越難賺。

3.龍

工作:本周運勢上升，為第三名。前景雖然光明，但目前霧裡看花，想像的情況居多，仍然要接地氣才能轉換為實際金錢收入。

3.馬

工作:本周運勢先弱後強，同為第三名。路是人走出來的，不怕眼前的困難，突破思維，帶領團隊新技術向前邁進。

(圖片提供/中國時報)

本周財運前三名:

1.羊

財運:本周收入正財之外，多了偏財。算是疫情幾個月來收入最多的一周。先存起來，再好好規畫如何理財。

2.雞

財運:上班族職務晉升的一周，或是意外加班增加收入。自有事業者，海外網路電商事業興旺，終於感受賺錢渠道不一樣了。

3.狗

財運:身兼數職的收入，理當多一些。時局不佳的狀況下，多一份收入，多一分保障。體力活，腦力活，都是正當收入。

(圖片提供/中國時報)

本周愛情運前三名:

1.龍

愛情:單身男女本周愛情運佳，在工作場合中出現的意中人，讓你靈魂與生活充滿了對方的遐想樂趣，個性也開始積極起來。

2.馬

愛情:本周單身者有意外桃花，和喜愛的人一起上烹飪課，一起認識對方，一起憧憬夢想，愛情正在發芽中。

3.猴

愛情:新婚夫妻有好消息，宅家時間多了，腳步放慢之後反而意外懷孕了，開始調整體質，戒喝咖啡，為生產做準備。

3.狗

愛情: 家庭運穩定的一周。三人行的戶外活動，或是喝杯山上咖啡，都是疫情以來的舒活心情，珍惜與家人生活的時光。

(圖片提供/中國時報)

本周健康運前三名:

1.狗

健康:健康運挺好的一周，擁有健康的外表不是真健康，身心靈的健康，養生觀念，才是真的對得起自己的身體。

2.馬

健康:健康運勢不錯。生活習慣良好，每天早起喝杯溫水，出門前都會服用綜合維他命，提早一站捷運下車走路。

3.猴

健康:健康運還可以。但是愛美的女性要注意日曬問題，夏天即將到來，臉色暗黃各種斑點等皮膚狀況發生，及早調理治療。

3.兔

健康:健康運一般，趁著在家時間多，休息養生來一套，每晚的艾灸，泡腳，並且飲用養生茶，增加身體的免疫力。

(圖片提供/中國時報)

(中時 )