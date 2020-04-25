中信派出洋投羅傑斯（見圖）前五局僅失一分。(陳怡誠攝)

五局下富邦悍將林哲瑄轟出陽春砲。(陳怡誠攝)

8局上中信兄弟林智勝(見圖)擊出三壘滾地球，范國宸發生失誤，中信攻下第6分。(陳怡誠攝)

中信兄弟終結者李振昌(見圖)救援1.1局讓對手4上4下，終場6比5擊敗富邦，取得對戰2連勝。(陳怡誠攝

李振昌（右）與捕手陳家駒（左）相擁慶祝對戰2連勝。(陳怡誠攝)

中信兄弟與富邦悍將的金控大戰，2位曾在韓職繳出王牌身手的洋投，中信羅傑斯與富邦索沙對戰，兩位表現都不穩定。最終兩隊決戰牛棚，富邦三壘手范國宸的要命失誤，中信靠著牛棚的完美守成，終結者李振昌救援1.1局讓富邦打擊熄火，終場6比5擊敗富邦，取得對戰2連勝。

(中時 )