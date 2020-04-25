李振昌1.1局完美救援 中信逆轉勝富邦二連勝 21:302020/04/25 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦派出洋投索沙（見圖）第三局出現亂流失3分。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信派出洋投羅傑斯（見圖）前五局僅失一分。(陳怡誠攝) 五局下富邦悍將林哲瑄轟出陽春砲。(陳怡誠攝) 8局上中信兄弟林智勝(見圖)擊出三壘滾地球，范國宸發生失誤，中信攻下第6分。(陳怡誠攝) 中信兄弟終結者李振昌(見圖)救援1.1局讓對手4上4下，終場6比5擊敗富邦，取得對戰2連勝。(陳怡誠攝 李振昌（右）與捕手陳家駒（左）相擁慶祝對戰2連勝。(陳怡誠攝) 中信兄弟與富邦悍將的金控大戰，2位曾在韓職繳出王牌身手的洋投，中信羅傑斯與富邦索沙對戰，兩位表現都不穩定。最終兩隊決戰牛棚，富邦三壘手范國宸的要命失誤，中信靠著牛棚的完美守成，終結者李振昌救援1.1局讓富邦打擊熄火，終場6比5擊敗富邦，取得對戰2連勝。 (中時 ) #富邦 #中信 #牛棚 #李振昌 #救援 也許您會感興趣 推薦閱讀 母台灣黑熊受困陷阱 台東林管處緊急救援 12:022020/04/21 生活 南市提供身障及獨居老人在宅緊急救援連線 12:442020/04/21 社會 阮經天海底調情鯨鯊 呼籲保護生態 15:542020/04/21 娛樂 台北富邦銀行認購富邦華一銀行現金增資 22:082020/04/21 財經 高評＋優先金融債 啟動月配賺存債感 04:102020/04/22 投資理財 搏命救浪浪 翁章梁慰問動保隊 04:102020/04/22 地方新聞 24小時專人服務 關懷獨老 南市設宅家救援鈴 04:102020/04/22 地方新聞 富邦壽攜手富邦產 打造防疫保險網 04:102020/04/23 產業特刊 《金融股》北富銀海外布局再添新生力軍 雪梨辦事處獲准 11:082020/04/23 財經 四川長寧發生4.1級地震 暫無人員傷亡 09:282020/04/24 兩岸 體育熱門新聞 中職》林安可再見安打 統一獅斬斷桃猿7連勝 - 棒球 李振昌1.1局完美救援 中信逆轉勝富邦二連勝 - 體育 NBA》美媒評價：林書豪應是選秀前10 - 體育 中職》李振昌完美救援 兄弟氣走富邦奪2連勝 - 棒球 NBA》皮朋大鬧公牛 影集收視破紀錄 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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