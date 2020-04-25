湖北省新冠病毒肺炎疫情指揮部今（25日）開記者會，提到湖北省重症、危重症患者數目均已「清零」。惟現有確診病人中有30多人屬「常陽患者（臨床症狀消失，但核酸檢測仍呈陽性，即體內有病毒）」已毋須治療，引起輿論憂慮。專家指出，理論上常陽患者仍具傳染性，核酸檢測最終能否轉陰（即體內已無病毒），會否長期攜帶病毒等，需待進一步研究，如患者病毒量不少，可能要考慮針對制訂特殊的公衞政策。

北京大學第一醫院副院長、國家援鄂醫療隊隊長李海潮表示，他早前支援湖北疫情時，也曾遇上常陽患者。他指出，該些患者的肺炎情況已明顯好轉，症狀基本消失，但因核酸檢測遲遲不轉陰，有些患者持續一個月，甚至更長時間，結果被迫轉到當地專門收治醫院留醫。常陽患者理論上具有傳染性，但傳染能力強弱還要看攜帶病毒的具體數量及排出病毒的數量。

李海潮又稱，如果不看核酸檢測結果，「常陽患者」看起來就是康復期的病人，恢復得較好的病人根據毋須採取任何治療措施，只需要隔離，防止進一步傳染；且因該些患者體內已有抗體，再感染的機會不大，惟按官方診療方案，患者出院標準必須符合連續2次檢測陰性，故他們只能留院觀察；相反的，有些患者肺部病變損害很嚴重，核酸檢測卻很早轉陰。

對於常陽患者會否轉陰，李海潮表示，乙型肝炎、愛滋病也有病毒攜帶者，但其傳播途徑較特殊；一般而言，呼吸病毒是慢性病毒感染的機會偏少，雖然目前尚不知道多長時間能轉陰，但估計再觀察一段時間，就會有部分人轉陰。

他強調，如出現特別長時間病毒核酸陽性，則是很重要的課題，需要研究；假如出現長期陽性患者，即使當局讓患者回歸正常生活，也需要密切觀察，定期監測患者的病毒排出量，再綜合分析。如患者排出病毒的數量不少，可能要考慮針對這部分患者制訂特殊的公共衞生政策。

(中時 )