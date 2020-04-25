丹妮婊姐在臉書分享自己對豬揚戀分手的看法，笑說好奇小豬的養身之道。(圖/ 摘自丹妮婊姐星球臉書)

周揚青23日在微博證實和羅志祥早已結束9年戀情，更爆出羅志祥在交往期間不斷外遇、約P甚至還有「多人運動」，造成網友撻伐和許多名人發表看法；而網紅丹妮婊姐今(25)日有別於他人聊羅志祥有多渣，從自身經驗發現他身體真的超好，害她好奇「小豬養身之道」。

網紅丹妮婊姐經常在臉書分享對時事的獨特見解，今日她聊到最近超夯話題人物羅志祥，從不同角度發現他非一般男人；她表示「網路都稱他時間管理大師，重點他根本保健大師」，認為他已經40歲，在床事方面還能像一尾活龍很厲害。

丹妮婊姐說出自己曾參與綜藝節目，通常錄一次影回家倒三天，真的累到不行，有的女星甚至要躺一個星期才能恢復；反觀羅志祥最夯的時候，幾乎每天要錄綜藝節目，沒想到還能這樣約P，「真的不簡單」，還笑說「根本該去代言保健食品或蜆精」。

最後她也提到身邊一些直男朋友原本沒把羅志祥放眼裡，現在更把他當偶像；並表示自己真的超想知道「小豬養身之道」，更開玩笑如果他開中藥房，一定抓藥給爸媽吃，「因為好的體力才能有更多本錢抵抗疾病」。

丹妮婊姐星球臉書全文：

羅志祥二百五心得以前我都說名男人要是外遇偷吃之類，就是一句成龍的經典名言，我犯了全天下男人都會犯的錯。這句道歉即可。

但小豬不能用這句拖全天下男人下水，因為，很多男人根本辦不到哈哈哈哈哈哈哈哈，體能上根本不可能!!

網路都稱他時間管理大師，幹怎麼沒人抓到重點，重點他根本保健大師，他一個40歲男人，你們知道多少40歲男人如果在上床前點一根菸然後放在煙灰缸，上床後還能繼續抽同一根菸嗎哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!

而且他白天拍綜藝節目，拍綜藝節目真的是拍完都會回家真的倒在家門口睡著的累，因為我只去過一次戶外型綜藝節目，我真的回家倒三天，那天一起拍攝女星她說她上別的戶外節目一次，真的回家要躺一周!!

他老兄長年拍攝，還能這樣約炮，幹，他真的不簡單，他現在根本該去代言保健食品或蜆精，補氣的一系列都能!!!絕對賣爆，他到底吃甚麼保養身體的，到底什麼神秘的保養藥帖???是生吃百年老蔘嗎?

友人小張說:他根本該開中藥房開啟事業第二春。

沒錯!!!!!他現在要是開中藥房我一定去抓藥給我爸媽吃，因為好的體力才能有更多本錢抵抗疾病!

難怪我有直男朋友說:以前羅志祥不是我偶像，現在是了。

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，小豬養身之道我超想知道!!!（我想很多男人也是)

(中時電子報)