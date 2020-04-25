香港中新社報導，香港特區政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君25日通報，有8名早前康復出院的確診病人，因再次檢測結果呈陽

性（復陽）再度入院。另外，香港新增2宗新冠肺炎確診個案，確診者均由英國返港。

張竹君指出，香港迄今共有8名確診病人康復出院後，再度檢測呈陽性入院，部分人無病

徵。專家意見認為這類人士可能因體內殘留的病毒未清，但未必具傳染性。衛生防護中心為審慎起見，在接到這類「復陽」個案後，會跟進調查並公布他們曾到訪地點、居住地點，建議有關處所進行清潔，同時將他們曾接觸過的人士列為密切接觸者，強制檢疫。

香港醫院管理局（醫管局）總行政經理劉家獻補充指，大部分「復陽」病人病徵很輕微，如輕微咳嗽、喉嚨不舒服等，或沒有病徵。而在世界各地，包括大陸、南韓、義大利等均有類似情況出現，部分病人需要很長時間才能將病毒完全清除，出院後或會再驗出體內存在病毒。醫管局會將「復陽」病人收入隔離病房，觀察其病徵，並做相關測試。他們出院的標準也與其他確診病人相同。

香港25日新增的2宗確診個案，一名18歲女留學生自上月28日起失去嗅覺，沒有其他病徵，本月24日從英國返港後，到亞洲國際博覽館留深喉唾液樣本，在場等候結果沒有回家，確認結果呈陽性後直接送院。

另一名患者為61歲男子，他在本月7日一家6口由英國返港，同行的外傭及孫兒早前已確診，他被送往八鄉少年警訊中心接受檢疫，一直無病徵，完成檢疫前再測試確診，與他同住檢疫中心單位的太太，亦因其他健康問題入院，暫時未有其他密切接觸者。

(中時 )