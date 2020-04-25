廣西日前出現一起50多歲男子男扮女裝賣淫被抓的事件，一名曾經與之性交易的嫖客還不可置信的驚呼，「怎麼可能」引發網友熱議。

桂林生活網報導，廣西一名男子日前深夜騎車經過林場，看到一名穿著鮮豔大紅色上衣、濃妝豔抹的女子，對方火辣的身材讓他瞬間激動起來，更讓他興奮的是，女子正朝著他揮手呢。

不過正當他們聊得正起勁時，警察衝了上來將女子抓住，原來她早就被盯上了！警方表示，該女經常在深夜出現在馬路邊，頻繁搭訕半夜經過的男性。

紅衣女子向警方誠實坦承自己在路邊拉客賣淫，當時正在商量價格。

警方的進一步調查，也發現這名女子其實是一個50多歲的男人，還有3個孩子，被捕當晚他已經以每次30元人民幣的價格成交了3次。也讓得知真相差點的嫖客驚訝得說不出話來，警方表示，一名與其進行性交易的男子事後得知她是男子的時候也相當驚訝，至今仍不敢相信，而賣淫的男人和議價的男人目前都被依法目前兩人均已被依法處罰。

(中時電子報)