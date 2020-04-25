對於韓國瑜想推行醫事人員「普篩」，網友指出，高雄市長衛生局長林立人一開始就說，醫事人員篩檢「非強制性」，且是接獲醫界反應，才決定籌措財源篩檢，且篩檢方式要「上報中央同意」。另外，韓國瑜24日說，已經講了第7次了，從未說過要封城，是5月3日將進行「兵推演練」。網友笑問，韓國瑜到底是怎樣的存在？是覺青跟817們急欲擺脫的恐懼？都全民防疫了還要搞這麼多政治？

韓國瑜本月22日下午出席醫師學者組成的「民間防疫聯盟」時表示，將對高雄4000多位第一線醫護人員做新冠肺炎全面篩檢；另外，高市府決定5月3日在鳳山及四維兩棟行政大樓，模擬封社區防疫演練。

台灣醫事行動聯盟23日強調，普篩會造成檢驗能量浪費，又有「偽陽性」風險，屆時反倒造成數百人居家隔離。該聯盟同步發動網路連署，號召高市醫療人員發聲反制。

專家諮詢小組召集人張上淳23日表示，最近才剛完成1852名醫護人員的擴大篩檢，全部都是陰性，因此沒有普篩必要，指揮官陳時中也認為，現階段高雄市不需要做到全面普篩，相關採檢還是依現行管道進行較佳。

另外，高雄市長韓國瑜拍板5月3日將進行「兵推演練」，未料卻遭誤解為要封城，綠營更狂酸是「封城秀急」，韓國瑜24日說，已經講了第7次了，從未說過要封城，更自嘲「我是『封城秀急』的弟弟『封城不急』」，希望外界別再誤解了。

有網友在其臉書粉絲專頁《文翔政論》表示，都說防疫不要搞政治，但偏偏當「韓國瑜」三個字出現的時候，一切都會變得很政治，那些總是把「科學」掛在嘴邊的「科學家們」，突然間不談科學，開始談人性了。

尤其，《文翔政論》也質疑，韓國瑜到底是怎樣的存在？是覺青跟817們急欲擺脫的恐懼？都全民防疫了還要搞這麼多政治？

《文翔政論》指出，高雄市衛生局長林立人一開始就說，這項篩檢「非強制性」，是接獲醫界反應，才決定籌措財源篩檢，且篩檢方式要「上報中央同意」。簡單來講，這根本也不是「普篩」，結果被搞得一副韓國瑜拿刀架著他們要篩一樣。

《文翔政論》也表示，韓國瑜說要做防疫兵推，被網軍酸是「封城秀急」，但實際上台南市長黃偉哲曾經直言疫情爆發有「封城的最壞打算」，到底誰最想封城？

韓國瑜要求疫調非確診的同船海軍，被陳時中說他們沒有義務接受調查，結果好死不死還真有一個拒絕調查的海軍確診。

《文翔政論》說，沒有韓國瑜的時候就都是為了防疫需求、都有科學根據，現在開始又來談法規了？又來談人權了？又來談人性了？

《文翔政論》笑問，韓國瑜是怎樣的存在？是覺青跟817們急欲擺脫的恐懼？都全民防疫了還要搞這麼多政治？

(中時電子報)