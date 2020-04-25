詹子賢5打數2安打2打點，率領中信兄弟6比5氣走富邦悍將。(陳怡誠攝)

中信兄弟今晚成功突破富邦悍將洋投索沙的封鎖，但先發洋將羅傑斯也不爭氣，幸好8局上靠著對手的守備失誤攻下超前分，最終6比5氣走富邦，拿下2連勝。

索沙前場面對兄弟主投7局只掉1分，此役3局上率先發動攻勢，王威晨、張志豪、詹子賢與蘇緯達聯手敲出4支安打攻下3分，取得領先優勢。

前4局投得威風八面的羅傑斯，5局下出現亂流，林哲瑄敲出陽春炮，富邦1比3落後；6局上，岳東華二壘安打帶有1分打點，兄弟4比1。

6局下，蔣智賢、林益全與林哲瑄3支打棒子開火，富邦連得3分追平比數，同時也將羅傑斯打退場。兄弟緊急換上鄭凱文，可惜仍被楊晉豪敲出安打，富邦打下超前分。7局上，索沙退場，王尉永中繼，詹子賢帶有打點安打，兄弟5比5逼平比數；8局上，王威晨安打，江坤宇犧牲觸擊、投手暴投站上三壘得點圈大門，林智勝打出游擊方向強襲球，造成對手失誤，王威晨跑回超前分。

8局下，林哲瑄獲得保送，楊晉豪觸身球保送，富邦攻佔一、二壘，胡金龍上場代打，兄弟讓守護陳李振昌提前救援，順利解決胡金龍之後，9局下又讓對手三上三下，以完美的救援點守住了兄弟勝利果實。

(中時 )