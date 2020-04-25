民用航空無人機專章3月31日起實施，苗栗縣採取負面列表，不過有許多空拍機飛手發現在民航局公布的圖資中，苗栗縣竟有7鄉鎮的空域都受國防部陸軍航特602旅訓練區限制，被畫入紅色禁航區，而感到震驚與失望，縣府也認為縣內無人機產業發展可能因此受阻，經與中央協調，軍方初步同意調整訓練區，苗縣境內的禁航區圖資6月有望重新更正。

苗栗縣擁有全國第一個無人機考照場，縣府積極發展無人機產業，哪裡能飛、哪裡不能飛，一直是無人機飛手關注的焦點，在民航局最新公布的無人機空域圖資中，苗栗縣西湖、通霄、苑裡、銅鑼、三義、大湖、卓蘭等7鄉鎮，都被畫入紅色禁航區，引發飛手強烈不滿及討論。

縣府主管單位勞青處見到圖資時也感到驚訝，進一步了解才得知是國防部陸軍航特602旅，因訓練所需提報禁航空域，範圍遍及苗栗、台中、南投等3縣市，卻僅函知台中市政府，苗縣府透過交通部向國防部反映，經過1個月的協調努力，軍方初步同意調整訓練區域，原畫設於苗縣的禁航區有望大幅度開放。

勞青處表示，受限民航局半年1次滾動式檢討時間，最新圖資資訊將在6月初才會更新，實際開放空域需以屆時修正的圖資為準，縣府積極爭取開放最大可飛行區域，也盼各界給予相關圖資作業時間，期盼開放天空給玩家，帶動苗縣無人機產業發展，與飛友們一同開創天際。

(中時 )