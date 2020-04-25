美國總統川普常在防疫例行記者會上突槌演出，例如民眾可注射消毒劑殺死新冠病毒，引起專家與外界嘩然，也讓他成了笑柄。影響所及，原本動輒超過2小時的記者會在24日匆匆收場，僅22分鐘就落幕，原來川普首次沒接受提問就離開。其實白宮幕僚都希望他停止出席防疫記者會，以免繼續「獻醜」不利選情。

根據美聯社報導，4名白宮官員及親近白宮的共和黨消息人士透露，白宮內部已在討論改變疫情記者會形式，以限縮總統角色。這些簡報記者會每日在電視黃金時段播出，是川普大秀政績的舞台，所以常常欲罷不能，一講就是快2個小時，但也常出現和記者激烈爭辯的情況。

川普24日不滿媒體頭條衝著他而來，大多針對23日他在會上語出驚人，提到注射消毒劑到體內殺死新冠病毒的可能性。公衛專家隨即嚴厲警告這是危險的做法，民主黨也痛批川普的想法。

幕僚擔心他言多必失，作秀過了頭，對選情造成反效果，考慮讓他消失於防疫例行記者會。

(中時 )