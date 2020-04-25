耿繼文認為如果兵推不重要，那萬安演習也可停辦了。（翻攝耿繼文臉書」

高雄市長韓國瑜宣布5月3日將實施兵推，卻被傳成高雄要封城，韓也被kuso是「封城秀吉」，為此韓還出面多次解釋，全國退警總會理事長耿繼文對此十分不平，25日在臉書貼文，表示防空襲的「萬安演習」，進行了40多年，從來也沒有真的發生敵機空襲，預演、預防都是有必要的，如果韓國瑜、盧秀燕不該兵推，那幹嘛要辦「萬安演習」？

耿繼文發文表示，磐石艦30名官兵確診，形成防疫大破口，高雄市首當其衝，台中也狀況緊繃，如此重大又緊急的危機，當然要妥善防備。

他認為「韓、盧兩位市長，準備進行「防疫兵推」，明明是非常好的作為，卻被一些特定的媒體、網軍，大酸特酸是作秀，根本是只看顏色，不問是非。

耿繼文說，民進黨基隆市長林佑昌，之前也曾做過基隆市封城的沙盤推演，為此疾管疫情中心指揮官陳時中，還特別跑到基隆了解，並同台大讚林佑昌的佈署，當時網軍跟著稱讚，現在換成韓國瑜跟盧秀燕，網軍便開始批評作秀。

耿舉「萬安演習」為例，台灣多年來在沒有敵人空襲的情形下，每年定期舉行兩次萬安演習，萬安演習不是沙盤兵推，而是大鳴空襲警報，所有店面商家全部暫停營業，民眾一律管制外出行走，等同全民參與，目的在使我們國家面臨敵人空襲時，不致慌亂無措，減少災害損失。

耿繼文最後強調：「如果台中市高雄市因應新冠肺炎疫情的嚴峻，而實施封城兵推，是不被執政中央支持…那麼沒看到敵人飛機空襲台灣，行之有年的萬安演習，可以休矣！」

(中時 )