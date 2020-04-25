花蓮vs.航源FC進球精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

木蘭女足聯賽25日在台中太原足球場進行第2輪賽事，3場比賽都以1球分勝負。尋求4連霸的台中藍鯨0比1不敵台北熊讚，吞下隊史在太原主場首敗；國際靠丁旗進球以1比0氣走高雄陽信銀行，贏得移籍桃園首勝；花蓮則靠離開足壇兩年的陳小雲補時絕殺，以2比1氣走航源FC，本季首勝落袋。

「謝謝學姐找我回來花蓮，能進球幫助球隊獲勝，真的很開心！」陳小雲賽後笑著說：「當時就想說只要有射門就要補門，不管球有沒有進去，當一個球員最後都要完成射門！」

陳小雲在花蓮體中就已嶄露頭角，但屏東大學畢業後因家裡需要，卸下球員身分投入職場。今年她在陳雅惠、蔡莉真的溫情呼喚下重返木蘭聯賽，直說好久沒比賽有點怕，結果第89分鐘替補上陣就神速建功。

航源FC後衛羅芷瑩（右）力壓花蓮右翼卓莉萍，即時頭槌解圍。（李弘斌攝）

花蓮與航源以1比1鏖戰到全場補時第1分鐘，花蓮隊長王湘惠孤注一擲從30碼外起左腳遠射，球不偏不倚的砸中門楣彈回，積極跟進的陳小雲在禁區內調整步伐以左腳補射，球打中左側門柱內緣入網，航源門將李奕潔撲救不及。

航源教頭徐翊對球隊落後追平卻遭補時絕殺而扼腕，表示當時若後防線更積極押上，除了給遠射的王湘惠施壓，也可讓陳小雲暴露在越位位置，可惜球員沒有做到，最後才給對手無人盯防的大空檔。

花蓮教練路弘旗表示，積極補門的鬥志一直是陳小雲的特點，有她歸隊真的很棒，「我應該更早換她上去的。」蔡莉真則說，陳小雲能中能前，現在花蓮中場有王湘惠、許翊筠，陳小雲可以推前搶攻，是非常重要的活棋。

(中時 )