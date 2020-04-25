藝人羅志祥與女友周揚青分手，女方大爆男方荒淫史更是震撼兩岸，羅志祥一夕間形象全毀，徹底淪為渣男，但知名精神科女醫師鄧惠文為此逆風發文，表示感情之事不該公審，更暗指周揚青是「恐怖情人」，引來網友出征灌爆臉書，更有網友翻出過往鄧惠文上節目自曝除夕夜在夫家受委屈哭腫眼之事。

鄧惠文24日下午PO「逆風發文」，表示輿論公審的武器，可用於公義，也可用於私仇，要求師長與家長輔導小孩，別讓孩子以為用網路人身攻擊是討回感情公道的好方法，抨擊揭發惡行是一回事，感情背叛又是另一回事，訴諸網路公審的情愛報復，不該被津津樂道，不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼。

就是這句「不要等孩子成為恐怖情人」，被網友認為是在暗指周揚青是恐怖情人，因此鄧惠文臉書也遭網友出征灌爆，更有網友挖出鄧惠文在談話節目自曝結婚後受委屈哭腫眼片段。

去年1月的新聞挖挖哇中，鄧惠文就在節目中自曝，自從結婚後，自己都非常害怕過年，為了除夕夜能夠回婆家，還緊急協調潘建志醫師跟她換班。初三上班後，潘建志看到她也嚇一大跳，因為鄧趴在座位上哭腫眼。正當來賓都好奇出了甚麼事，鄧惠文僅表示自己當時實在有「說不完的委屈」，但回頭來看，自己當時太年輕，對於做媳婦這件事情太嚴肅，做了太多自我想像。

(中時電子報)