北市木新路深夜火警 民眾疏散幸無人傷 23:082020/04/25 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市木新路1處公寓晚間發生火警。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市木新路2段1處公寓，25日晚間10時發生火警，所幸住戶及時疏散，警消獲報後迅速到場，目前正持續搶救中。 警消接獲木新路火警報案後，調派水箱車14輛、雲梯車2輛、救護車2輛，以及59名消防人員前往，消防人員抵達後，連接5條水線灌救，火勢一度有延燒跡象，但經半小時噴水後及時阻隔並撲滅火勢。 該棟公寓的住戶在火災發生後及時逃生，目前暫無住戶受困、受傷，詳細起火原因正由警消持續調查中。 (中時 ) #火警 #警消 #住戶 #木新路 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 防範高樓災害 南市消防局辦雲梯消防車訓練 13:182020/04/21 社會 台鐵彰化二水車站竄濃煙 滅火器搶救控制火勢 13:032020/04/22 社會 台南大樓工地火警 警全副武裝直衝15樓灌救 20:002020/04/23 社會 男當街遭歹徒持西瓜刀追砍 小指頭噴飛捧著求救 15:172020/04/24 社會 北投工廠火警 延燒倉庫幸無人傷 15:552020/04/24 社會 北投倉庫大火1工人嗆傷 警消出動百人灌救 16:032020/04/24 社會 女婚戒卡手指難自拔打火兄弟智取教學 17:282020/04/24 社會 女落愛河掙扎 警消跳水救人 09:592020/04/25 社會 不配合防疫 連2日在家疑吸笑氣不接電話 男遭強制隔離 12:562020/04/25 社會 新冠肺炎之亂照顧機構自主消安檢查 12:522020/04/25 社會 社會熱門新聞 不繫狗繩又釀禍 瘋狼犬咬傷男害縫15針 - 社會 北市木新路深夜火警 民眾疏散幸無人傷 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 路邊火辣「站壁」妹的真實身分竟是半百的他 嫖客：怎麼可能 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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