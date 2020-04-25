北市木新路2段1處公寓，25日晚間10時發生火警，所幸住戶及時疏散，警消獲報後迅速到場，目前正持續搶救中。

警消接獲木新路火警報案後，調派水箱車14輛、雲梯車2輛、救護車2輛，以及59名消防人員前往，消防人員抵達後，連接5條水線灌救，火勢一度有延燒跡象，但經半小時噴水後及時阻隔並撲滅火勢。

該棟公寓的住戶在火災發生後及時逃生，目前暫無住戶受困、受傷，詳細起火原因正由警消持續調查中。

(中時 )