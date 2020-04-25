綜合《新京報》等陸媒報導，於23日起火的山東青島小珠山山火，繼24日中午火勢復燃撲滅後，25日晚間再度復燃，至晚間仍在撲救。周邊居民告訴媒體，晚間火勢凶猛，火光衝天，附近有社區居民為安全已經撤離。青島市火警報警台工作人員稱，目前，消防隊員仍在現場撲救。所幸無人傷亡。

《新京報》報導，小珠山周邊社區居民郝先生25日晚間告訴山火復燃，火勢凶猛，「看起來過火面積比昨晚的還要大。」其出示的現場視頻顯示，夜中，山上火線延綿起伏，紅色火光衝天，天上籠罩濃煙。另一段視頻顯示，一處山火已經燒到了公路旁。

柳先生住在小珠山附近的青島小鎮社區，他告訴記者，24日夜接到社區物業管家的撤離通知，25日中午，其從社區望向小珠山，能看到明火和濃煙。後來山火蔓延，大片濃煙還飄到社區上空。

「物業工作人員也參與救火，還讓我們盡快撤離，帶好證件和輕便的貴重物。另外，還給我們準備了水和食物。」柳先生說，許多居民都已經撤離青島小鎮社區。

截至25日晚間22時許，青島市120火警報警台一位工作人員表示，消防隊員仍在現場撲救山火，消防車也開去了現場，「能去的都去了。」

《新京報》此前報導，山東青島小珠山4月23日突發山火後被撲滅，24日中午火勢復燃，現場工作人員依靠直升機取水滅火。

中國之聲微信公眾號指出，最近3天，青島小珠山火情牽動著全大陸民眾的心，4月23日下午2時30分左右，青島市黃島區小珠山發生山林火警，經過緊急撲救，4月24日上午6點，現場明火被全部撲滅，24日中午，小珠山發生復燃。

澎湃新聞報導，截至4月25日晚9時，黃島區小珠山區域現場已撲滅6處火點，尚有辛安街道上莊1處火點正在撲滅，火情現場無人員傷亡。火情發生後，山東省、青島市省市統一指揮，從全省、全市、各區市調集專業消防人員530人、專職森林消防隊員560人、公安幹警2000余人、預備役及現役官兵250人，調動消防車120餘輛、消防飛機4架，全力以赴投入撲火救援工作。

根據現場火情變化，指揮部突出重點區域，統籌直升機、消防車等各類資源，組建3人一組、30人一單元的滅火小分隊，全力撲救現場火情。

小珠山山體縱橫交錯、岩石陡峭、地勢險要，撲救人員很難直接到達著火點。雖然過火區域森林覆蓋率低，但樹木與灌木、雜草相間，枯葉枯草層厚，極易燃燒，加之近幾日天氣乾燥、風力較大，給撲救工作帶來極大困難。目前，指揮部正對最後一處著火點區域繼續實施撲滅火任務。對已無明火區域，組織精準防復燃小分隊，72小時嚴防死守。同時，組織機關幹部、社區和村莊居民8500餘人，採取分片包幹形式，進行拉網式、地毯式排查，確保火情不死灰復燃。

目前，因火情影響緊急撤離的617名居民，現已全部返家。

第一次復燃近20個小時，至24日24時，青島黃島區已經調動1600多名救火人員、110多輛消防車和4架消防直升機參與滅火。

山火附近一社區業主劉先生稱，他所住的社區位於青島海爾大道附近，山火復燃時，僅隔社區一條馬路。

據了解，山火復燃近20個小時。經過徹夜撲救，25日白天火情，較24日晚明顯減弱，山上已不見明火，但還有不少濃煙，直升機持續作業，當地救援人員也仍在繼續工作。所幸沒有人員傷亡。

現場救援人員分別把控著重要關口全力進行撲救，一直在現場參與撲救的青島西海岸新區山海情救援聯盟隊長徐公安介紹說：「對於高峰處的著火點，目前主要依靠4架消防直升機，到附近水庫取水滅火。」在明火撲滅後，消防員繼續清理鞏固，防止死灰復燃。

(中時 )