由於新冠肺炎造成金融市場大幅波動，國外資產管理公司百達、瑞銀、安聯、貝萊德等多家近期陸續祭出「擺動訂價機制」（Swing Pricing），避免資金大量進出影響到基金經理人操作稀釋長線投資人權益。

瑞銀基金（盧森堡）給投資人的通知信函即提到，該公司自4月9日起暫時提高「擺動定價機制」最大調整幅度為該日淨值的2％，管理公司作此快定即為了保護投資人利益以及確保公平對待所有基金投資人。安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)則公告自4月20日開始對部份基金同樣啟動擺動定價機制；至於百達資產也在4月初對外宣布因應特殊市場情況所需，將採較高之擺動因子幅度，以保障百達現有投資人權益。

安聯投信在公告指出，倘若投資人每日的贖回或申購淨額超過預設的擺動定價門檻時，將啟動擺動定價機制，並以擺動定價因子調整基金淨值。適用擺動定價機制的安聯基金有─安聯印尼股票、泰國、東方入息、亞洲靈活、動力洲高收益債、綠色債券、美元短年期高收債以及美元高收益債基金等，調整幅度約在0.15％～0.5％之間。

何謂「擺動定價機制」，投信法人表示，雖然每檔基金都會保有現金以應付基金投資人的贖回，若一時之間，因有投資人大量贖回基金或者申購，基金經理人必須被迫賣出或買進標的才能維持基金運作時，即會影響原有投資人權益，因此，基金公司都保有「擺動定價機制」，基金公司會視情況調整申購或贖回淨值，換言之，在市場波動大時，基金公司可以下調賣出淨值或上調買進淨值，因此，大額買進或賣出的投資人則會買到較高價或賣到較低價。

至於基金公司何時啟動「擺動訂價機制」？基金公司表示，為了保護既有投資人的利益，「擺動訂價機制」 門檻確切數據不會對外公布，讓外界有洞可鑽。

(工商 )