消失螢光幕約11年的婷婷（Tin Tin），卸下偶像團體出身的明星光環，這些年在服務業沉潛及磨練，8年前透過信仰改變人生觀，熱愛演藝事業的她也不斷精進自我，除了保持窈窕身材，依舊每天練歌、練琴及練舞，也創作歌曲，透過運動使肺活量大增，近期也積極籌備參與舞台劇演員徵選，以實力派藝人重返演藝圈。

17歲擔任模特兒出道的婷婷，跟周幼婷、林韋伶組「3EP美少女」，後來推出個人專輯，廣告代言戲劇邀約不斷，她形容「我根本沒有努力，卻一下子就紅了」，坐享名利雙收之際，婷婷一度迷失自我，每個月花費數10萬，「有段時間很糜爛，每週末泡夜店度過」。

8年因負債壓力從演藝圈消失，婷婷靠著信仰走出低潮，建立全新人生觀。（盧禕祺攝）

2012年一度因拿不到片酬、投資失利、得負擔全家開銷，繳不出卡費瞬間多了近百萬負債，壓力一夕之間席捲而來，婷婷只想逃避一切，「當時本來有個和黑人哥（陳建州）的節目，首集開錄前兩天臨陣脫逃，手機關機人間消失」，回憶這段往事，婷婷滿懷歉意說「很想跟黑人哥、當時的製作人小康說抱歉」，演藝事業走下坡而消失螢光幕前。

當時婷婷一度繳不出房租，借住教友家度日，她回憶那年是人生轉捩點，「我在早餐店看周刊報導林書豪新聞，當時他最低潮、睡別人家沙發的那段時間，是上帝給他力量，重新站起」，他引用經文「患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望」鼓勵想放棄生命的人，讓婷婷直接飆淚，「我才明白上帝奪去我的一切，是讓我經歷苦難」，同年她受洗成基督徒，穩定教會生活改變人生。

婷婷雖許久未出現在螢光幕前，仍保持窈窕身材。（盧禕祺攝）

為了謀生，婷婷到餐廳擔任公關招待，體驗接地氣的生活，她坦言和演藝圈環境差很多，「餐廳工作千篇一律，沒有演藝圈的新鮮感，一開始很痛苦」，但後來慢慢明白上帝要他回歸生活，「在這個位置我學會謙卑，以前很驕傲不懂尊重別人，我現在懂得發自內心感謝每個人」。

周幼婷、林韋伶都已為人妻為人母，婷婷過去與導演明金成有段情，「他現在已經有家庭小孩，祝福他」。面對感情，婷婷坦言成為基督徒後「8年沒談戀愛」，她笑說曾有位客人想認識她，按著信仰重視感情關係，約會當天她帶了6位姐妹一起出席，可以快速看出男生個性，最後因不合適而未聯絡。

婷婷透露依舊熱愛演藝事業，至今每天練歌、練琴和練舞。（盧禕祺攝）

今年41歲的她不急著交男友，認為在信仰越活越年輕，對於結婚生小孩不設時間點，「除非神要我生，沒有也ok，我也可以領養小孩」。近期羅志祥深陷感情風波，過往兩人曾一同主持外景節目，她認為「藝人事情就會被放大檢視，但仍要留空間給他們」，婷婷為他們禱告「求神祝福他們，讓他們有智慧，從錯誤中學習」。

(中時 )