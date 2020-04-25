羅志祥和周揚青驚爆分手，女方23日踢爆他私生活淫亂，疑似不斷劈腿、約炮，還和旗下女藝人、化妝師「有長期不正常男女關係」，事實上，羅志祥旗下女藝人只有愷樂一人，事發後愷樂神隱不願回應，剛（25日）深夜11點多，愷樂終於在社群網站發聲，以一張全黑貼圖發文：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起。」等同認了與羅志祥之間有不正常關係。

(中時 )