快訊／愷樂深夜致歉周揚青「所有愛我的人對不起」 23:342020/04/25 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愷樂深夜致歉周揚青「所有愛我的人對不起」。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在 Instagram 查看這則貼文 在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲 對不起 還有所有愛我的人說聲對不起 ～ @gracechowwwww Butterfly愷樂🦋（@butterfly092288）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 上午 8:21 張貼 羅志祥和周揚青驚爆分手，女方23日踢爆他私生活淫亂，疑似不斷劈腿、約炮，還和旗下女藝人、化妝師「有長期不正常男女關係」，事實上，羅志祥旗下女藝人只有愷樂一人，事發後愷樂神隱不願回應，剛（25日）深夜11點多，愷樂終於在社群網站發聲，以一張全黑貼圖發文：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起。」等同認了與羅志祥之間有不正常關係。 (中時 ) #愷樂 #周揚青 #愷樂道歉 #羅志祥 也許您會感興趣 推薦閱讀 控羅志祥約妹背叛 周揚青心碎：你真的愛過我嗎？ 09:572020/04/23 娛樂 羅志祥周揚青戀愛史曝！去年首曬同框照、不到一年偷吃分手 12:032020/04/23 娛樂 羅志祥遭控「為了約Ｘ都不睡」命理師曝這位女藝人被當「後宮」 14:452020/04/23 娛樂 愷樂垂直坐下去！與羅志祥「雙人瑜珈1：08親密片」瘋傳 16:422020/04/23 娛樂 周揚青控羅志祥渣 她幫說話「分明是報復」秒刪文 17:122020/04/23 娛樂 羅志祥偷吃化妝師「北京郭雪芙」長相甜美小有名氣 20:252020/04/23 娛樂 獨／羅志祥前度1人背罵名 于大夢經紀公司老闆「她是吹哨人」 20:252020/04/23 娛樂 羅志祥形象毀 陳沂直播狂慶：我心情非常好！ 23:022020/04/23 生活 娛樂8點半》羅志祥9年情斷 爆劈腿約砲渣男黑料！情史攤開女神全中 20:202020/04/25 娛樂 愷樂爸曾逼問「何時下聘」 加碼爆：羅志祥去我家很多天 12:072020/04/25 娛樂 娛樂熱門新聞 周揚青不能忍！起底羅志祥多人合照 身旁總是「她」 - 娛樂 昔「染性病事件」羅志祥扯2女星 女主持人驚：幹嘛講出人名？ - 娛樂 為何只點名蝴蝶？周揚青一句話嗆爆最不爽愷樂主因 - 娛樂 照片曝光！辣模潘南奎花10億整成Angelababy 慘遭老闆一拳打歪 - 新聞 周揚青再掀發分手文主因 「若想毀羅志祥不只到今天這步」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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