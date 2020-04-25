「ARIEL抗菌防臭洗衣精」補充包限時限量特價，有好多人都一箱一箱地搬，也有人將近放滿了整台車。（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

「ARIEL抗菌防臭洗衣精」補充包限時限量特價，活動期間原價899元直接降價180元，打完8折只要719元讓消費者都暴動了。（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

美式連鎖賣場好市多（Costco）深受國人熱愛，主打進口商品量販價吸引許多民眾常常光顧。還有另一大特色，就是時不時端出特價優惠，讓顧客搶破頭。近日，好市多「ARIEL洗衣精」限時折扣，馬上造成民眾蜂搶熱潮，有人甚至直接囤了一整年份，網友看了直接懷疑人生。

好市多昨（24日）起，「ARIEL抗菌防臭洗衣精」補充包限時限量特價，活動期間原價899元直接降價180元，打完8折只要719元讓消費者都暴動了。在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》就有許多網友表示，有好多人都一箱一箱地搬，也有人將近放滿了整台車，還有人直呼「前面的大叔一次搬了10大箱」！

過沒多久，就有網友貼出好市多公告，表示該洗衣精「目前已全數售完，欲購此商品請至收銀台登記。」隨後，此款洗衣精也被業者限制購買數量，一卡限購一箱。商品被秒殺，眾人瘋搶的畫面，網友表示「我都開始懷疑人生了」。

好市多貼出公告，表示該洗衣精「目前已全數售完，欲購此商品請至收銀台登記。」（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

許多網友留言好奇，真的有那麼好用嗎？看到好多人一次搬好幾箱。有網友解答「味道很箱」、「老公很喜歡」、「難得特價這麼多」。可是也有人表示，「其實很普通，用了還會黏黏的」。目前官網上庫存都顯示售完，想購買的民眾可能要親自去賣場上碰碰運氣了。

(中時電子報)