近來新冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球仍方興未艾，除了全民正與病毒奮戰外，不少名人染疫受到媒體高度關注，根據外媒報導，日前英國首相強生染疫後因為病情惡化轉入重症加護病房，目前病情好轉已轉至普通病房；另外英國王儲查爾斯王子也確診染疫，並已進行居家隔離，現時健康狀況良好，這應該是當前已知全球最高層級的2個病例。

世界各國眾多名人相繼確診，其中日本諧星志村健染疫病逝，從確診到病逝只有不到短短一周時間，引發各界震驚與不捨，據日媒指出，70歲的志村健年輕時生活作息不規律，長年大量抽菸、飲酒，最高紀錄一天抽60根菸，近幾年身受肝病、肺炎所苦，才在66歲時決定戒菸，一直以來身體健康狀況不是很好。

針對目前已在全球蔓延的肺炎疫情，有醫師提出警告，高齡者與慢性病患者尤為高危險群，以志村健來說，他完全符合這2個要件，無怪乎病程進展會如此快速。其實以志村健70歲的年紀算是高齡，身體機能正逐漸衰退中，因為一點小病痛就喪失生命，這點是無需置疑的；只是，從另一個角度反思，如果志村健在年輕時懂得注意日常健康，是否有機會越過人生關卡？

答案絕對是肯定的！

45－59歲正值生命「高危期」 中年健康危機提高警覺

根據世界衛生組織（WHO）依照人類的年齡分為4個階段，其中，在36歲至44歲這個年齡段，人體部分器官機能開始下滑，體力也逐漸衰退，身體開始出現微恙和發福了；尤其到了45至59歲，正值生命的高危期，各種疾病都有可能迅速爆發，像是癌症、腦中風、心血管疾病……等，嚴重時甚至危及生命。

以志村健的身體狀況來說，他在36歲至44歲正值「下滑期」和45至59歲正值「高危期」這2個關鍵時間，沒有好好保養自己的身體，菸酒不離身直到66歲時才戒菸，且經常流連夜店、夜夜笙歌，這些可能是壓倒他的健康最後一根稻草「就在日積月累中，一點一滴消耗自己的健康資本。」

至於該如何安然度過生命的危機關口？以下整理日前哈佛陳曾熙公共衛生學院（前身為哈佛大學公共衛生學院）公布一項研究報告，指出養成日常行為的5個好習慣，可以預見壽命可能延長10年：

好習慣1、有益身體健康的飲食

好習慣2、每日運動30分鐘以上

好習慣3、維持理想體重即「身體質量指數」（BMI）介於18.5至24.9之間

(中時電子報)