「我不是無法結婚，而是不婚！」這句台詞出自於日劇《熟男不結婚》男主角阿部寬，相信許多人都有聽過，熱愛看劇的小編對於這部講述中年大叔極盡投入自己認為的優雅精緻單身生活、在當時引起高度討論的人氣日劇，至今仍印象深刻。擁有卓越的工作能力加上俊朗出色的外貌，在一般人眼中，絕對是公認的帥哥「天菜」，只是在俊帥的外表下，有著許多個人堅持的古怪原則，尤其厭惡女性，對於結婚這檔事也極為反感，可說是個性十足「怪咖」的單身不婚族，雖說這樣的極端的角色設定是為了營造出充滿張力的戲劇效果，卻也真實反映出時下年輕人不婚獨居的潮流趨勢。

根據統計指出，日本不僅是全球首屈一指的「超高齡」國家，也是有名的單身大國，並率全球之先，有望成為「超單身」國家，「預估再過20年不到，日本國內單身人口將占到總人口數近一半」……，也無怪乎每每可以拍出許多貼近真實社會現況的劇情，其實近幾年台灣單身人口持續增加，與日本相比也不遑多讓；以下跟著小花平台從觀眾角度著眼，藉由戲劇角色的演繹，進一步思考在單身浪潮來襲的今天，不僅是要考慮單身行不行？更重要的是，你做好準備了沒？

3部適合單身者看的日劇經典台詞發人省思

《熟男不結婚》：一個人又何妨、也能好好愛自己！

精緻的煎烤牛排加上一杯醇厚的葡萄酒，再配上旋律唯美優雅的古典音樂……，這是在《熟男不結婚》劇中男主角阿部寬演繹獨身中年大叔的優雅精緻單身生活，他樂於活在當下、浸淫其中，至於要不要結婚這檔事就拋諸腦後吧！在一般外人眼中，他是個高唱單身主義的「怪咖」，從他在劇中經典台詞一覽無疑：

》「妻子、孩子及房貸是人生的3大不良負債。」

》「著名德國哲學家叔本華說過：『結婚就是權利被砍半、義務卻倍增』。」

》「單身的人賺來的錢全都是自己的，結了婚以後，賺的錢只會被老婆和小孩吃垮而已。」

《結婚不結婚》：人生沒有「對」或「錯」的選擇！

劇中的3名主人翁，其一是把時間都奉獻給工作、沒有結婚的計畫；其二是預想自己總有一天會結婚，只是不知不覺已經過了適婚年齡；其三是認為自己還沒有能力結婚、暫且先將結婚一事放下，每個人各自懷著不同心思，其實還是圍繞著結婚或是不結婚打轉……。

這部日劇雖然已有些年份，直到現在仍讓小編記憶猶新，除了劇情貼近現實生活外，俊男美女的主角設定更是讓人持續看下去的誘因。單從這部劇名《結婚不結婚》已能料想到有不少與單身相關經典台詞：

》「我沒有任何值得自豪的東西，只是年齡漸漸增長，變成老太太、孤獨終老，那樣的話總覺得……好寂寞～」

》「人生無論做出怎樣的選擇，都是自己好好考慮後決定的，不論結果怎樣，都無需後悔。」

》「現代女性因為有許多選擇才會感到迷惘和糾結，30歲必須這樣、40歲必須這樣、50歲必須要那樣……其實不論現在也好、過去也好，都沒有這樣的限定。」

(中時電子報)