網友討論。

高雄市長韓國瑜幾個月來深受罷免的困擾，罷韓團體步步逼近，想要一舉扯下韓國瑜的市長寶座；但罷韓的好景不長，近來罷韓聲勢低落，沒有幾個月前那種一鳴驚人的感覺，這讓網友直呼「罷韓到底怎麼了？」

網友發文表示，過去只要有任何黑韓的事件，不管是多麼雞毛蒜皮，韓黑們肯定會把它吵得轟轟烈烈，恨不得全天下都知道韓國瑜「很爛」！但這次就算是黑韓大將李正皓出來批評「韓國瑜又不做功課」，也沒有甚麼回響，跟年初選前選後的景致完全不同，「難道罷韓的熱潮退了嗎？」

文章引起討論，其他網友紛紛提出想法，認為「李正皓本身也很邊緣」、「因為發現韓市長認真有實力的一面了」、「潮水退了，大家都發現韓總很有料，苦民所苦」、「認真討論，韓國瑜市長當的比柯文哲還好」。

網友討論。

而一位網友指出，韓國瑜做的的確蠻不錯的，最近又很低調，當然罷韓聲勢一落千丈，高雄人又不是通通都深綠腦；最重要的是民進黨又不支持罷韓，只有少數深綠腦在搞，沒資源要怎麼搞大？最近逆時鐘要全面檢驗，又獲得不錯的評價，當然罷韓越來越難了！不過說他做的比柯好那就是太捧了，這是不可能的。

(中時電子報)