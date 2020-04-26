美國總統川普在23日白宮防疫記者會上提出「可將消毒劑注射至病患身上」，藉此「體內大掃除」，此言一出立即引起專家強烈反譴責，稱根本是危險誤導。雖然川普隔日聲稱這只是諷刺說法，不過據外媒指出，美國人民真的有人照著川普建議，引用消毒水或家用清潔劑，所幸無人因此送院治療，但仍不禁令人捏把冷汗。

據《紐約每日新聞》（Daily News）報導，紐約市衛生部毒物控制中心表示，自從川普「喝消毒劑」說後的18小時內，紐約市民打電話詢問紐約市衛生單位詢問可能誤食了漂白水或家用清潔劑的次數達到異常新高，從23日晚上9點至24日下午3點內，約有30起誤食消毒劑的案例，與去年同一時段相比僅有13起案例，此一數量將近增加了兩倍之多。

毒物控制中心發言人表示，除了23日至24之間的案例之外，另有9起疑似服用家用清潔劑「來舒水」（Lysol）、10起漂白劑以及11起一般家用清潔劑。而在去年同樣的18小時時段中，並未有誤食「來蘇水」的案例，而誤食漂白劑也僅有2起。

川普「喝消毒劑」一說是出於白宮疫情記者會上。當時他先大談專家研究以紫外線或強光打入體內殺滅病毒的可能性，接著便說「然後我也看到消毒劑能在1分鐘內殺滅病毒，有沒有辦法做到像是注入體內做個大清理？因為病毒會侵入肺部並大量增生，因此研究看看相關做法應很有趣」。

從媒體轉播畫面上來看，川普發表此說時的表情，看不出是在開玩笑，雖然他已在隔一日記者會中反稱「只是用諷刺語氣回答記者問題」，之後對於記者追問不再多回應，為川普在疫情記者會時間最短的一次。

而在川普「驚人」建議一出後，消毒劑公司來舒與漂白水公司高樂氏（Clorox）都發出聲明，提醒勿不當使用這類產品。此外，美國已有聲浪指出川普一再藉由疫情記者會為自己增加曝光率，但內容多是錯誤訊息、欺騙人民、對政敵憤怒、指責外國並一再「甩鍋」，以及吹噓抗議成就，已有籲30萬人連署各家媒體停止直播有川普的疫情記者會。

(中時電子報)