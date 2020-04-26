越南河內藥劑師杜陳映（Trâm Anh），靠著甜美長相與火辣身材，2018年參加選秀節目後瞬間爆紅，但日前卻流一支長達9分鐘多的啪啪片，更扯的是，床戰的對象竟是閨密的老公，兩人還全裸入鏡，變換各種體位大戰。
綜合媒體報導，杜陳映去年被不肖人士故意流出性愛影片，對方留言聲稱：「這是杜陳映的床戰9分鐘過程。」
影片截圖可見，男女都全裸入鏡，並且變換許多了體位，有網友比對女主角身上的痣，最後判斷女主角就是杜陳映本人。杜陳映則對指控也沒有任何回應，還將Facebook和Instagram帳號關閉，被越南媒體解讀是默認。
媒體另外發現，與他床戰的對象，竟然是她閨密的丈夫，當初閨蜜結婚她還擔任伴娘，合照時她就站在新娘身旁，消息讓粉絲都非常震驚。
其他網友紛紛留言「真的是好閨密，好老公都歸me」、「好姊妹的老公也吃得下去，太過分了」、「千萬不要跟閨蜜炫耀自己的男人，根據臨床實驗，很容易出事」。
(中時電子報)
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