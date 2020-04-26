對新冠疫苗投入大量資金支持研發的比爾與與梅琳達蓋茲基金會執行長蘇斯曼（Mark Suzman）指出，現在各國加速研發新冠疫苗，可望讓這個疾病的疫苗成為人類歷史上研發時間最短、最快時間內推廣使用的疫苗。在最理想情況下，研發周期將縮短至12個月或甚至更短。

新冠病毒剛爆發流行之初，大陸與歐美都有藥廠著手研發疫苗，但在大陸疫情擴大時，醫學界仍認為疫苗研發仍需相當時間，估計時間都在18個月左右。但現在疫情擴散至全球，疫苗需求極度迫切，加上醫學技術進步，新冠疫苗的研發速度可望大幅縮短。蓋茲基金CEO蘇斯曼接受陸媒《財新網》專訪時指出，新冠疫苗可望成為人類史上研發速度最快的疫苗。

報導說，目前全球多國政府及私營藥廠均投入大量資源進行疫苗研發，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）CEO塞斯伯克利日前預測，最終研發出來的疫苗數目可能高達200多種。

蘇斯曼解釋稱，蓋茲基金會並不會直接參與疫苗研發競賽，但依靠在疫苗領域的長期經驗以及與GAVI、「流行病防範創新聯盟」（CEPI）的合作關係，蓋茨基金會將會資助最有可能快速研發成功的幾類疫苗。儘管大多數的疫苗研發試驗都可能會以失敗告終，但基金會希望盡力找出最有可能成功的疫苗，然後為其提供支援。

「蓋茨基金會資助疫苗研發的前提條件是支持全球准入原則（Global Access）」，蘇斯曼指出，「大多數政府都在努力為本國公民籌集資金，我們認為這毋庸置疑且十分重要。但是對於全球大流行，我們需要制定全球解決方案」。當疫苗研發成功後，還需要儘快生產70億劑疫苗供全球人民使用。

報導說，當疫苗成功研發並投入生產後，「誰可以優先注射疫苗」，「發展中國家能否負擔得起疫苗費用」等疫苗分配問題也會帶來紛爭。蘇斯曼指出，基金會將在支持研發的同時，為後續的疫苗生產和分配提供支援，讓一線的醫護人員、老年人等易感群體可以第一時間獲得保護

(中時電子報)