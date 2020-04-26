就算勇士明星後衛柯瑞跟熱火退役球星「閃電俠」韋德關係還算不錯，兩人還攜手上到IG直播，但當韋德重提今年灌籃大賽只給魔術前鋒阿隆戈登9分的往事，柯瑞還是毫不客氣公開放話，「我只是知道戈登應該拿下今年灌籃大賽冠軍！」

回顧今年相當精采的灌籃大賽，戈登最後一灌直接飛過塞爾提克長人法爾頭頂成功扣進，沒想到竟以1分之差輸給熱火前鋒德瑞克瓊斯，當時外界都在懷疑韋德替自家熱火球員護航，才會刻意不給滿分，而是9分，到現在仍受球迷批評。

「我收到太多有關這件事情的評論或批評，像是為何我只給9分，而不是給10分，」韋德在IG直播當中繼續替自己喊冤，「我的想法很簡單，因為你知道那就是9分的灌籃動作，無論任何時刻，我都會給那個灌籃一個9分的評價。」

韋德隨即詢問柯瑞，戈登是否憑藉最後一灌可以奪冠？沒想到柯瑞的回答完全被老前輩面子，「我想那次灌籃並非是他最棒的灌籃，但是他應該要獲勝才對，因為他的身體控制地更好，我想這是個很大難題，我只是知道戈登應該獲勝！」

(中時 )