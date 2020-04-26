周五凌晨，驚傳肺炎特效藥「瑞德西韋」臨床實驗失敗，引發市場一片譁然，瑞德西韋是日前市場公認最具潛力的病毒剋星，先不論臨床試驗的嚴謹度與報告的可信度，至少在合理情況下，出現這樣的利空消息，應當會衝擊股市才對，但周五的台股卻一反常態，僅在平盤附近遊走，利空不跌，莫非台股已經練就了金鐘罩、鐵布衫？

當我們在研判局勢的時候，「對症下藥」是一個非常重要的關鍵，今年以來，台股歷經2波的急殺，第一次出現在農曆年後，開紅盤日即暴跌700點，第二次則出現在3月，一路從11525點，下探至8523點。市場常常有人這樣解讀，3月暴跌3000點是由於疫情的關係，這種論述，其實只對了一半。疫情這件事對台股最直接的衝擊，其實在2月初的殺盤就已經反應完畢；至於3月的股災，與其說是「疫情連累台股」，倒不如說是「美股連累台股」，更為精準。

由每日沸沸揚揚的新聞報導，我們可以了解到，當病毒從亞洲飄洋過海來到歐美，大規模肆虐的時候，美股再也支撐不住，從2/24開始，迅速的由「隨時上看3萬點」，跌到18213點這個無間地獄。這種超過1萬點的恐怖跌勢，令台股由3月初的逆勢抗跌，到最終再也支撐不住，隨之暴跌墮落。

接著我們來看一下，本波台股的最低點出現在3/19，台股從3/19開始，飆漲了將近2200點；而美股的最低點，出現在3/23，美股則是從3/23開始，狂飆了超過6000點。這兩個時間點，發生了什麼事情呢？3/19國安基金召開臨時會、3/23聯準會宣布將實施無限QE。同時各位別忘了！在這段期間，美國的疫情仍然與日俱增，甚至成為世界排名第一的確診國家，話講到這裡，你看懂了嗎？或許「病毒」的特效藥，需仰賴瑞德西韋或奎寧之類的藥物，但「台股」的特效藥，其實是「政策救市」加上「美股止穩」。

或許哪天，瑞德西韋有望再度扳回一城，真的證實自己成為肺炎剋星之後，對台股會有錦上添花的作用。但若最後，肺炎真的沒有特效藥該怎麼辦呢？別擔心，2003年的SARS，不也是沒解藥嗎？但台股不也迅速的從4044點收復失土，並且一路創新高嗎？對於行情來說，究竟有沒有能夠真正對抗病毒的藥物，似乎已經無傷大雅了！

台股從3/19開始，飆漲了將近2200點。

美股則是從3/23開始，狂飆超過6000點。

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

(中時電子報)