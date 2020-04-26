最美聶小倩王祖賢。(本報系資料照)

演藝圈絕世美女王祖賢，以電影《倩女幽魂》爆紅全亞洲，她的聶小倩明眸流轉，美如畫中仙，至今無人能超越！王祖賢雖退隱多年，但女神形象仍深植人心，但女神也有黑歷史，與已婚富商林建岳的一段情，讓她幾近身敗名裂，長達3年無法公開露面。

浪子情人齊秦情纏17年一場空

王祖賢1987年因拍攝電影《芳草碧蓮天》，邂逅在她人生中佔有一席重要地位的齊秦。男主角齊秦對女主角王祖賢戲裡戲外都一見鍾情，在猛烈的追求攻勢下，終於打動美人心，兩人就此長達17年的纏戀。

演藝圈一代美女王祖賢。(本報系資料照)

沒想到，王祖賢從台灣到香港發展後，聲勢如日中天，她和齊秦分隔兩地的愛情也開始受到考驗。1993年，王祖賢被爆介入香港富商林建岳與台灣女星謝玲玲的婚姻，當時正在為電影《青蛇》宣傳的王祖賢，打死不認這段不倫戀，堅稱與林建岳僅是認識多年的朋友。

介入已婚富商林建岳家庭 被林母指「兒召妓」

只是王祖賢與林建岳的關係終究紙包不住火，正宮謝玲玲12年的婚姻也因王祖賢介入而破裂，原本就對謝玲玲疼愛有加的公婆，也對王祖賢相當不滿，當港媒訪問林建岳媽媽對於王祖賢的看法時，她更大罵：「我當我個仔叫雞咋！」（我當我兒子召妓）這一句話讓當年正紅的王祖賢形象重創，甚至身敗名裂，遠走香港長達3年，選擇待在加拿大遠離八卦風暴。

與林建岳分手後，王祖賢和齊秦舊情復燃。關於復合，齊秦是這麼說：「她和某人的一段戀情，讓她受了一身的傷，她給我打電話問：『我們還能在一起嗎？』小賢對我來說非常重要，然後我們又重新和好。」

齊秦 - 懸崖

齊秦與王祖賢此次復合，更加認定彼此，愛火也愈加猛烈，齊秦高調告白：「愛王祖賢不只這一生，而是三輩子！」王祖賢也為了拍攝齊秦《懸崖》MV，赤腳一跑就是5公里，跑到連腳都磨破了，外界都看好這對金童玉女隨時傳出好消息。

不過齊秦、王祖賢最終還是分手了，分手原因似乎可以從齊秦後來的訪問中窺之一二。他坦言曾求婚王祖賢，遭女方家人反對，認為他留長髮玩音樂，怕他是浪子辜負王祖賢，後來兩人也錯過想結婚的時間，因此如親人般相處，「有緣無分。曾在一起就夠了，不一定要擁有。」

(中時電子報)