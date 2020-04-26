針對疫情期間，罷韓投票是否支持照常舉行？YouTuber前往高雄文藻外語大學街訪，大部分受訪學生居然都認為，比較不支持防疫期罷免投票，還是應該先緩一陣子。

一位女學生接受YouTuber「民正言順」特派員訪問時表示，我覺得其實可能不差他們那幾票，因為畢竟身體健康比較重要，如果市府團隊把疫情控制得好，其實罷免可以先緩一陣子，也不能因一件事就決定要不要投，然後再看他之後的成績，再決定要不要投票。

也有男學生表示，韓國瑜選完總統之後，沒有在新聞上活躍，有做好自己的本分，有改變，「我是持中立的看法。以高雄的疫情，如果市長有辦法去把事情安置下來，讓他們去投票，也沒有什麼問題。」

兩位女學生異口同聲表示，可能就是韓國瑜不守承諾這件事，他雖被藍營推出去選總統，可是他沒有把高雄市應該做到的事去處理好。

一位男學生則說，他比較不支持疫情期間去投票，因為群聚比較容易得新冠肺炎，他也不希望肺炎再繼續嚴重下去。

3個男學生被問到支持罷韓嗎？有人說韓國瑜其實沒那麼差，講難聽一點，是民進黨的關係，就是民進黨刻意的，不然其實連署也不會過；「其實韓市長沒什麼錯，選總統也是，講難聽點，因為國民黨沒有人啊，也不是百分之百都是他的錯。」另一位年輕人則認為疫情期間去投票並不妥，防疫優先。

(中時電子報)