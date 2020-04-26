儘管愷樂深夜道歉還特地tag周揚青，但文末的大波浪符號讓網友氣炸，直呼根本沒有誠意 (圖／翻攝自愷樂IG)

周揚青23日正式宣布和羅志祥分手，更大爆羅志祥偷吃旗下藝人與女化妝師、還約炮、玩多P等淫亂史，震撼兩岸，羅志祥旗下唯一女藝人愷樂在神隱將近3天後，終於發聲認錯，PO出簡短的33字向周揚青致歉，然而網友看到道歉文最後一個標點符號時，氣炸怒轟「根本毫無誠意」，原來是愷樂在文末還加了一個大波浪號，引發爭議。

愷樂25日晚間11點多，在IG發文向周揚青道歉：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲 對不起 還有所有愛我的人說聲對不起 ～」，短短35分鐘就湧入8100則留言，不少死忠粉絲紛紛打氣「加油」、「我們永遠挺妳」、「我們都在妳身邊」。

但大量網友看到愷樂文末的「～」大型波浪號後，憤怒痛批：「道歉就道歉，打什麼波浪號」、「沒看過道歉還打波浪號的」、「打波浪號是什麼意思？一點誠意都沒有」、「有夠輕佻的...」、「蝴蝶式道歉～？」、「只有我覺得波浪讓人很不爽？」，許多人也開始模仿，紛紛打上波浪號嘲諷「快退演藝圈吧~~~」、「是騎下藝人呢~~~」、「挖~~~真有誠意呢~~~」。

(中時電子報)