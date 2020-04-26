通靈大師江嘉葉。(本報系資料照)

不僅台灣人，連羅志祥(小豬)前女友周揚青也不是塑膠做的！周揚青分手踢爆羅志祥渣男事蹟，還槓上羅致祥旗下唯一女藝人愷樂（蝴蝶姐姐），要愷樂去檢查身體，直指羅志祥、愷樂有不正常男女關係，令愷樂終於在昨（25日）深夜親向周揚青道歉。不過，通靈大師江嘉葉卻直言此事對小豬事業不會太傷。

周揚青、羅志祥分手風波這幾日鬧得沸沸揚揚，江嘉葉再次仔細觀察兩人姻緣，還是如今年3月在媒體上論他們的前世今生一樣，情深緣淺，結婚機率不高，且羅志祥對周揚青有前世的怨恨，才會有今世對待周揚青的不忠實偷吃，惹得周揚青滿懷怨恨。

江嘉葉稱羅志祥平時看起來活潑調皮和善，實際上個性是剛硬好強，容易動怒，要和她長久親密相處的女性，一定要能以柔克剛，處處以他為主，不可強硬對待或酸言酸語，如此只會加深兩人的嫌隙和不滿，愛他就必須以智慧來收服他，而不是常常刺激他。

而羅志祥本性是一個天真活潑愛玩的男人，雖然已屆40歲，但內心裡還存在小孩子的心態，愛玩愛熱鬧，只是他玩得過火了，已不是小孩時期玩的遊戲，而是不該玩的大人遊戲。

有網友說羅志祥是「狗公腰」，性能力很強，不過江嘉葉以通靈透視人體法術觀之，發現他是「性慾強」，倒不是「性能力」強，他可是一夜七次郎，但絕非「持久郎」。

至於羅志祥未來會何去何從？江嘉葉語出驚人地說，羅志祥目前運強，傷他只是一時，對他的事業運不會太傷，但為了杜絕網路攻擊，應誠懇公開道歉，懺悔改過，並大量投入公益和捐款大額贖罪，因他造了太大的罪業，就怕有神明看不過去會處罰他。

(中時電子報)